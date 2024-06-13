В Бийске обратятся в правительство региона за помощью в покупке и ремонте трамваев
В городе не хватает 19 вагонов
13 июня 2024, 22:45, ИА Амител
В Бийске планируют обратиться в правительство Алтайского края с просьбой помочь решить вопрос дефицита трамваев. Как сообщает "Бийский рабочий", на заседании Общественной палаты директор "Бийскгортранса" Евгений Беляев заявил, что сейчас в наукограде имеется 27 вагонов, из которых работает лишь 25. Их не хватает – городу нужно примерно 44 вагона.
Беляев объяснил, что такое количество рассчитано из комфортного интервала прибытия вагонов на остановки – 5-7 минут. Новые трамваи стоят более 90 млн рублей за вагон. Ремонт старого также не назвать дешевым – 15-17 млн.
"Таких финансов нет. Возможностей не хватает, а развитие трамвайной инфраструктуры необходимо", – заявил Беляев.
В ходе обсуждения члены Общественной палаты решили, что городской бюджет не сможет закрыть все потребности. По этой причине они хотят обратиться к региональным властям за помощью.
23:22:40 13-06-2024
Нам самим мало." Трамваев нет, но вы держитесь"
23:32:33 13-06-2024
Ага ! В Барнауле трамвай можно прождать до получаса ! А в бийске чтоб каждые пять минут ходили
11:18:38 14-06-2024
Это не в правительство надо обращаться, это к Собянину
19:00:08 14-06-2024
Гость (11:18:38 14-06-2024) Это не в правительство надо обращаться, это к Собянину... А куда они делись, трамваи? Раньше они в сцепке ходили по 2 штуки а сейчас по одному. На металлолом сдали? Ну да, в карманах надо бы поискать у руководителей. А мыть подвижной состав тоже вам Собянин будет?