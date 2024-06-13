В Бийске обратятся в правительство региона за помощью в покупке и ремонте трамваев

В городе не хватает 19 вагонов

13 июня 2024, 22:45, ИА Амител

Трамвай / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске планируют обратиться в правительство Алтайского края с просьбой помочь решить вопрос дефицита трамваев. Как сообщает "Бийский рабочий", на заседании Общественной палаты директор "Бийскгортранса" Евгений Беляев заявил, что сейчас в наукограде имеется 27 вагонов, из которых работает лишь 25. Их не хватает – городу нужно примерно 44 вагона.

Беляев объяснил, что такое количество рассчитано из комфортного интервала прибытия вагонов на остановки – 5-7 минут. Новые трамваи стоят более 90 млн рублей за вагон. Ремонт старого также не назвать дешевым – 15-17 млн.

"Таких финансов нет. Возможностей не хватает, а развитие трамвайной инфраструктуры необходимо", – заявил Беляев.

В ходе обсуждения члены Общественной палаты решили, что городской бюджет не сможет закрыть все потребности. По этой причине они хотят обратиться к региональным властям за помощью.