В Бийске осудят группировку, которая вовлекала несовершеннолетних в проституцию

Преступники создавали притоны и давали завуалированную рекламу

16 мая 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске перед судом предстала 55-летняя женщина и девять участников созданной ею организованной группы. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, их обвиняют в организации притонов и вовлечении занятием проституцией, в том числе несовершеннолетних.

По версии следствия, с ноября 2018 года по октябрь 2021 года горожанка создала группировку для организации занятия проституцией. В её состав сошли девять знакомых, которые выполняли роли диспетчеров и водителей.

"Участники группы путём различных обещаний и уговоров привлекали к занятию проституцией девушек, в том числе не достигших совершеннолетия, из числа жительниц города Бийска и районов Алтайского края, которые оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение как в притонах, в том числе расположенных в арендуемых квартирах, так и в саунах, гостиницах", – рассказали в ведомстве.

Также для осуществления преступной деятельности размещалась завуалированная реклама об интимных услугах.

В ходе предварительного следствия фигуранты свою вину признали. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.