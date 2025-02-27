В Бийске парень обманом получил дорогие смартфоны в магазине и попался полиции

Молодой человек предъявлял продавцам липовые чеки об успешном переводе

27 февраля 2025, 10:11, ИА Амител

Фото: Semeon Hrozian / unsplash.com

Молодой человек из Бийска обманом получил два смартфона, сообщили в МВД Алтайского края.

В середине февраля парень зашел в магазин электроники и попросил телефон известного американского бренда. Он сказал продавцу, что платить будет банковским переводом, но чек по итогу показал липовый, а сам довольный ушел с покупкой. Спустя неделю бийчанин снова наведался в этот же магазин и выбрал ту же самую модель, а также чехол и зарядку.

"[Он] опять предпочел способ оплаты с помощью банковского приложения, но деньги не поступали на счет. Продавец заподозрила неладное и нажала тревожную кнопку", – рассказали в ведомстве.

Парня задержали росгвардейцы и доставили его в полицию. Оказалось, в обоих случаях он показывал поддельные чеки, сгенерированные в приложении. Первый смартфон он продал на улице, второй девайс у него изъяли.

Теперь стражи порядка разбираются в произошедшем. Процессуальное решение примут по завершении проверки.