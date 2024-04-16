В Бийске пенсионерка украла в аптеке смартфон и попалась полиции

В отношении женщины проводят проверку

16 апреля 2024, 14:41, ИА Амител

Смартфон / Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали 62-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже смартфона в аптеке, сообщили в МВД Алтайского края.

43-летняя владелица гаджета покупала лекарства и на несколько минут оставила его на прилавке без присмотра. Не обнаружив устройства, женщина обратилась в полицию.

"Прибывшие на место правоохранители опросили персонал, изучили записи с камеры и составили ориентировку. В этот же день полицейские задержали злоумышленницу. Она призналась в содеянном", – рассказали в ведомстве.

Сейчас стражи порядка проводят проверку в отношении пенсионерки. По ее результатам в отношении женщины могут возбудить уголовное дело.