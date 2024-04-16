В Бийске пенсионерка украла в аптеке смартфон и попалась полиции
В отношении женщины проводят проверку
16 апреля 2024, 14:41, ИА Амител
Смартфон / Фото: unsplash.com
В Бийске полицейские задержали 62-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже смартфона в аптеке, сообщили в МВД Алтайского края.
43-летняя владелица гаджета покупала лекарства и на несколько минут оставила его на прилавке без присмотра. Не обнаружив устройства, женщина обратилась в полицию.
"Прибывшие на место правоохранители опросили персонал, изучили записи с камеры и составили ориентировку. В этот же день полицейские задержали злоумышленницу. Она призналась в содеянном", – рассказали в ведомстве.
Сейчас стражи порядка проводят проверку в отношении пенсионерки. По ее результатам в отношении женщины могут возбудить уголовное дело.
16:00:19 16-04-2024
Срочно поднять пенсионный возраст для людей женского пола до 65 лет, чтобы не шатались по поликлиникам, аптекам, общественному транспорту, а работали - занимались общественно полезным трудом. А то от безделья уже воровать начали. Им государство пенсию платит, а они воруют. Пользы нет никакой от них для государства. Мужчинам понизить возраст выхода на пенсию до 60 лет. Так как не доживают они в большинстве своем до 65 лет. Мрут так и не получив ни разу пенсию.
20:09:20 16-04-2024
Совершенно с Вами согласен. Эти особи женского пола являются иждивенками. Родилась. Дедушка, папа дай денег. Матери этому прекрасно обучают. Ищут себе мужчин с деньгами. Нашла и сосет у мужика всю жизнь деньги и кровь пока тот в могилу не загремит. За свою долгую жизнь может так 2, 3 найти. Привыкли везде к халяве. В школе в основном учителя с ними одного пола и они видите ли слабые существа. Потом ни дай бог вторая неделя беременности пошла начинают охать и ахать. В 50 лет прикидываются уже немощными. Позже когда детородный возраст прошел вообще с ума сходят. И так живут за счет мужиков и государства все жизнь 80+ лет. Не справедливо это все как-то. Бездельницы и тунеядки выживают за счет других, а делают вид, что перетрудились.
21:21:07 16-04-2024
Мне тоже 62. Только я правильная бабушка)). На днях нашла (правда, нашла) на земле телефон. Запароленный. Через время позвонил хозяин, мы встретились, и я вернула ему вещь. Кстати, у меня не было от рождения дедушки, и с папой у мамы не сложилось, так что и папы не было. Насчёт поднятия пенсионного возраста изначально протестую. После 50-ти здоровье закончилось резко((((. Работать стало запредельно тяжело. К поднятию пенс.возраста для мужчин тоже возражаю.
21:46:59 16-04-2024
А никто вроде не просил мужчинам пенсионный возраст повышать. Наоборот вот товарищ говорит Вам повысить. Ибо долго живете. А мужикам понизить ибо мало живут.
19:50:05 17-04-2024
Вот не поняла минусов... Что-то с понятиями не так))) У вас всех женщины именно такие, как у первого комментатора? Не повезло же вам всем(((. Где вы таких нашли?))