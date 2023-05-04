В Бийске подорожали услуги ассенизаторов

Предприниматели ссылаются на то, что в Заречье после перекрытия моста ехать дольше

04 мая 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ремонт коммунального моста в Бийске оказал влияние на различные сферы жизни города. Например, увеличилось время ожидания скорой, полиции и пожарных.

Как пишет "Бийский рабочий", горожане пожаловались мэру на то, что ассенизаторы подняли цену на свои услуги. В Заречье множество частных домов, жители которых пользуются откачкой нечистот. При этом люди сетуют, что цену предприниматели увеличили в 2-2,5 раза.

Некоторым приходится вызывать ассенизаторов очень часто из-за грунтовых вод. После закрытия моста стоимость услуги для части людей стала неподъёмной.