В Бийске подорожали услуги ассенизаторов
Предприниматели ссылаются на то, что в Заречье после перекрытия моста ехать дольше
04 мая 2023, 08:11, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ремонт коммунального моста в Бийске оказал влияние на различные сферы жизни города. Например, увеличилось время ожидания скорой, полиции и пожарных.
Как пишет "Бийский рабочий", горожане пожаловались мэру на то, что ассенизаторы подняли цену на свои услуги. В Заречье множество частных домов, жители которых пользуются откачкой нечистот. При этом люди сетуют, что цену предприниматели увеличили в 2-2,5 раза.
Некоторым приходится вызывать ассенизаторов очень часто из-за грунтовых вод. После закрытия моста стоимость услуги для части людей стала неподъёмной.
10:35:58 04-05-2023
в Лебяжке говновозка уже 1600 за вызов стоит. может кто знает у кого дешевле скиньте телефончик
10:50:42 04-05-2023
хм. я 3 года назад пятерку платил за очистку двузх туалетов