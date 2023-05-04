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В Бийске подорожали услуги ассенизаторов

Предприниматели ссылаются на то, что в Заречье после перекрытия моста ехать дольше

04 мая 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ремонт коммунального моста в Бийске оказал влияние на различные сферы жизни города. Например, увеличилось время ожидания скорой, полиции и пожарных. 

Как пишет "Бийский рабочий", горожане пожаловались мэру на то, что ассенизаторы подняли цену на свои услуги. В Заречье множество частных домов, жители которых пользуются откачкой нечистот. При этом люди сетуют, что цену предприниматели увеличили в 2-2,5 раза.

Некоторым приходится вызывать ассенизаторов очень часто из-за грунтовых вод. После закрытия моста стоимость услуги для части людей стала неподъёмной.

Бийск

Комментарии 2

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Гость

10:35:58 04-05-2023

в Лебяжке говновозка уже 1600 за вызов стоит. может кто знает у кого дешевле скиньте телефончик

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Гость

10:50:42 04-05-2023

хм. я 3 года назад пятерку платил за очистку двузх туалетов

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