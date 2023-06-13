В Бийске погибла маленькая девочка, выпав из окна многоэтажки

Малышку с переломом позвоночника госпитализировали, но спасти не смогли

13 июня 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае из окна многоквартирного дома выпала оставшаяся без присмотра четырехлетняя девочка, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в Бийске вечером 12 июня. Девочка упала с высоты пятого этажа.

"С переломом позвоночника и черепно-мозговой травмой была госпитализирована, где через непродолжительное время скончалась", – рассказали в ведомстве.

Девочка проживала с мамой и младшим братом. На учете в органах системы профилактики семья не состояла.

Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности".

В СК в очередной раз обратились к жителям края с просьбой внимательно следить за детьми и не подпускать их к открытым окнам.

Ранее в Барнауле двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, когда мама готовила еду.