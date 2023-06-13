В Бийске погибла маленькая девочка, выпав из окна многоэтажки
Малышку с переломом позвоночника госпитализировали, но спасти не смогли
13 июня 2023, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае из окна многоквартирного дома выпала оставшаяся без присмотра четырехлетняя девочка, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел в Бийске вечером 12 июня. Девочка упала с высоты пятого этажа.
"С переломом позвоночника и черепно-мозговой травмой была госпитализирована, где через непродолжительное время скончалась", – рассказали в ведомстве.
Девочка проживала с мамой и младшим братом. На учете в органах системы профилактики семья не состояла.
Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности".
В СК в очередной раз обратились к жителям края с просьбой внимательно следить за детьми и не подпускать их к открытым окнам.
Ранее в Барнауле двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, когда мама готовила еду.
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