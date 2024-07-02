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В Бийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна и выжил

Мальчика доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести

02 июля 2024, 19:22, ИА Амител

Скорая помощь / ССМП Бийск в Telegram-канале
Скорая помощь / ССМП Бийск в Telegram-канале

В Бийске полуторагодовалый ребенок получил травмы, выпав из окна многоэтажки. Как рассказали в Telegram-канале бийской ССМП, мальчик оперся на москитную сетку и упал с высоты второго этажа.

На место происшествия незамедлительно была направлена бригада Станции скорой медицинской помощи Бийска. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

"К сожалению, в летний период такие случаи не редкость. Простое правило, чтобы избежать падения ребенка из окна, – не оставлять его без присмотра", – отметил главврач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

В учреждении призвали взрослых усилить бдительность и внимательнее следить за безопасностью детей. В частности, не оставлять ребенка одного с открытыми окнами, не ставить рядом с подоконником стулья и прочие предметы мебели.

Бийск Происшествия

Комментарии 3

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Коля

20:37:26 02-07-2024

На кондиционер денег нет

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Гость

22:43:56 02-07-2024

Коля (20:37:26 02-07-2024) На кондиционер денег нет...
1. Кондиционер не освежает воздух.
2. В прохладное время, проще окно открыть, чем кондей включать.

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Гость

10:37:58 03-07-2024

Гость (22:43:56 02-07-2024) 1. Кондиционер не освежает воздух.2. В прохладное вр... А родителям мозги надо включать, окно на растапашку до сетки не открывать, пока дошкольники в доме.

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