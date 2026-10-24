Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести

24 октября 2026, 14:11, ИА Амител

ДТП с пострадавшим / Фото: скорая помощь г. Бийска

В центральной части Бийска, на перекрестке переулка Коммунарского и улицы Ленина, произошло дорожно‑транспортное происшествие, рассказали в скорой помощи Бийска.

В результате столкновения одна из машин оказалась на территории Петровского бульвара. На месте аварии работала бригада станции скорой медиков.

Водитель легкового автомобиля получил различные травмы. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести и доставили пострадавшего в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.