В Бийске поймали 19-летнего рецидивиста за попытку угнать "семерку"

В отношении парня возбудили уголовное дело

27 мая 2025, 10:51, ИА Амител

Фото: Max Fleischmann / unsplash.com

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в попытке угона автомобиля, сообщили в МВД Алтайского края.

В отдел полиции Заречье обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о попытке угона ее ВАЗ-2107. Женщина услышала дома звук заведенного мотора, выбежала на улицу и увидела, как неизвестный угоняет машину.

"Автомобиль был обнаружен брошенным недалеко от дома заявительницы. Злоумышленник проник в автомобиль, замкнув провода зажигания, завел его, но далеко уехать не смог, так как заблокировалось рулевое управление. За совершение преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан местный житель 2006 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений", – рассказали в ведомстве.

В отношении парня возбудили уголовное дело, а также избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.