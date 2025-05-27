В Бийске поймали 19-летнего рецидивиста за попытку угнать "семерку"
В отношении парня возбудили уголовное дело
27 мая 2025, 10:51, ИА Амител
В Бийске полицейские задержали подозреваемого в попытке угона автомобиля, сообщили в МВД Алтайского края.
В отдел полиции Заречье обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о попытке угона ее ВАЗ-2107. Женщина услышала дома звук заведенного мотора, выбежала на улицу и увидела, как неизвестный угоняет машину.
"Автомобиль был обнаружен брошенным недалеко от дома заявительницы. Злоумышленник проник в автомобиль, замкнув провода зажигания, завел его, но далеко уехать не смог, так как заблокировалось рулевое управление. За совершение преступления сотрудниками уголовного розыска был задержан местный житель 2006 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений", – рассказали в ведомстве.
В отношении парня возбудили уголовное дело, а также избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
14:37:42 27-05-2025
у знакомой сын был заброшен, без воспитания и дисциплины (они там какие-то недалекие по уму, заметно) и он в колонии уже был в 14 лет за автоугоны и грабежи(!!) и воровство.., а до этого на учете, так и вот - сидит он постоянно с 14 лет, ему уже 27 и на воле был всего лет 10 (если считать с рождения) очень болен, хроник по туб. и кишечным и по суставам, проживет лет до 32х - как обычно заканчивают свою хомячковую жизнь в застенках такие рецидивисты
15:14:32 27-05-2025
а че ваз то че не лексус lx ах да без электронной отмычки так же пришлось бы повозиться.
вот только разница в том что владелец лексуса отбил бы у угонщика желание на всю жизнь