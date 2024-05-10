Причину случившегося устанавливают

10 мая 2024, 11:00, ИА Амител

Пожар в ЦГБ Бийска / Фото: МЧС России

В Бийске произошел пожар в Центральной городской больнице на улице Садовой, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия огнеборцев шел дым из окна шестого этажа. Возгорание оперативно потушили, его площадь составила около 10 "квадратов".

"Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасен 41 человек, эвакуировано 33 человека. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работал 51 человек личного состава на 14 единицах техники. Причину случившегося устанавливают.