В Бийске продали обанкротившееся оборонное предприятие новосибирскому заводу
Имущественный комплекс обошелся покупателю в 73 млн рублей
16 октября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске завершились торги по продаже имущественного комплекса Механического завода, пишет "Банкфакс".
Оборонное предприятие, основанное еще в 2003 году, в начале 2022-го было признано банкротом из-за долгов на сумму 137,7 млн рублей.
После этого торги проводились дважды, но покупателей не нашли. В первом случае завод продавали за 108,2 млн рублей, во втором – уже за 97,3 млн.
В сентябре имущество снова выставили на торги. В итоге за 73,3 млн рублей завод выкупило ООО "Астер Электро", принадлежащее Александру Бурову.
Имущественный комплекс включал земельный участок, здания, инфраструктуру, оборудование и инструменты.
11:23:10 16-10-2023
И Горный рядом *("Жемчужина Алтая"), куда безмерно стремятся все новосибирцы и москвичи! Вот в Рубцовске навряд ли желание было выкупить какой-нибудь объект.....
15:24:52 16-10-2023
Как оборонных завод во время Сво может стать банкротом? Это просто диверсия в масштабе страны! Куда же смотрит ФСБ.
23:55:55 16-10-2023
Владимир (15:24:52 16-10-2023) Как оборонных завод во время Сво может стать банкротом? Это ... Это давно не оборонный завод. Плотников им владел много лет, потом он продал предприятие "Региону". Новый собственник выплатил только часть денег. В итоге после нескольких лет судов все вернулось Плотникова, у которого выкупили москвичи. Потом предприятие обанкротили. Это продолжается уже лет 6.
13:49:45 17-10-2023
Гость (23:55:55 16-10-2023) Это давно не оборонный завод. Плотников им владел много лет,... Не совсем так, да ладно, главное долги работникам отдадут. Ни где не пишут, что предприятие задолжало работникам ЗП несколько миллионов, с 2021 ждём!