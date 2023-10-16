В Бийске продали обанкротившееся оборонное предприятие новосибирскому заводу

Имущественный комплекс обошелся покупателю в 73 млн рублей

16 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске завершились торги по продаже имущественного комплекса Механического завода, пишет "Банкфакс".

Оборонное предприятие, основанное еще в 2003 году, в начале 2022-го было признано банкротом из-за долгов на сумму 137,7 млн рублей.

После этого торги проводились дважды, но покупателей не нашли. В первом случае завод продавали за 108,2 млн рублей, во втором – уже за 97,3 млн.

В сентябре имущество снова выставили на торги. В итоге за 73,3 млн рублей завод выкупило ООО "Астер Электро", принадлежащее Александру Бурову.

Имущественный комплекс включал земельный участок, здания, инфраструктуру, оборудование и инструменты.