В Бийске произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов одного маршрута

В одном из транспортных средств находилось 30 пассажиров

19 марта 2024, 11:44, ИА Амител

ДТП в Бийске / Фото: прокуратура Алтайского края

В Бийске в понедельник вечером, 18 марта, на пересечении улиц Кутузова – Социалистической произошло ДТП с участием двух автобусов маршрута № 35, сообщает прокуратура Алтайского края.

"В одном из транспортных средств находилось 30 пассажиров", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.