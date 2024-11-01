В Бийске пропала 10-летняя девочка

Ее местонахождение неизвестно с 31 октября

01 ноября 2024, 11:12, ИА Амител

В Бийске пропала десятилетняя девочка, сообщает "СпасАлтай22".

31 октября примерно в 17:00 она ушла из дома по улице Радищева и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы ребенка: рост 152 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы обесцвеченные, до плеч.

Была одета в зимнюю куртку молочного цвета длиной до середины бедра, темные штаны, черные кроссовки и вязаную шапку в черно-белую полоску.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам 8 913 994 0743 либо 8 996 701 3135.