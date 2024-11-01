В Бийске пропала 10-летняя девочка
Ее местонахождение неизвестно с 31 октября
01 ноября 2024, 11:12, ИА Амител
В Бийске пропала десятилетняя девочка, сообщает "СпасАлтай22".
31 октября примерно в 17:00 она ушла из дома по улице Радищева и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы ребенка: рост 152 см, худощавое телосложение, глаза серые, волосы обесцвеченные, до плеч.
Была одета в зимнюю куртку молочного цвета длиной до середины бедра, темные штаны, черные кроссовки и вязаную шапку в черно-белую полоску.
Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят сообщить об этом по телефонам 8 913 994 0743 либо 8 996 701 3135.
11:31:48 01-11-2024
Рост 152 см, волосы обесцвеченные?.. Ей точно 10 лет?
16:56:56 01-11-2024
Гость (11:31:48 01-11-2024) Рост 152 см, волосы обесцвеченные?.. Ей точно 10 лет?... Брук Шилдс в 14 лет для фильма голубая лагуна была еще выше.
Не всем же в 10 лет выглядеть как на 6.
Бывает смотришь на девушку, все при ней, высокая, красивая и стройная а после выясняется что ей 12.
Или наоборот смотришь на маленькую девочку, думаешь ей 12 а на самом деле ей 30 просто ростом мелковата.