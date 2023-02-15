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В Бийске разместили социальную рекламу против абортов

Баннеры разместили на десяти остановочных павильонах, четырёх рекламных конструкциях и одном мониторе СК "Заря"

15 февраля 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: "Покров"
Фото: "Покров"

По Бийску разместили баннеры против абортов. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на активистов организации "Покров".

"Уже на следующий день после встречи с общественными организациями города, где была озвучена проблема по размещению социальной рекламы, нам позвонили из рекламного агентства и предложили варианты размещения социальной рекламы", – рассказали представители "Покрова".

Баннеры разместили на десяти остановочных павильонах, четырёх рекламных конструкциях и одном мониторе СК "Заря".

Многодетные матери города такое решение поддержали.

Комментарии 6

  • А женские консультации оптимизировали, сократили.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Рожайте в поле.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • За свою жизнь видела только 2-4 благополучных многодетных семей и то 2 - были немцы
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Рукалицо
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Сделайте хорошие условия жизни людей и будут рожать, а когда большинство людей живет за чертой бедности для чего рожать.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • для чего рожать - для государства, конечно же. По их логике вы должны рожать, чтобы потом было кому погибнуть за Родину, что непонятного.
    16 февраля, Гость   Ответить
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