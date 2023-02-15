В Бийске разместили социальную рекламу против абортов

Баннеры разместили на десяти остановочных павильонах, четырёх рекламных конструкциях и одном мониторе СК "Заря"

15 февраля 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: "Покров"

По Бийску разместили баннеры против абортов. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на активистов организации "Покров".

"Уже на следующий день после встречи с общественными организациями города, где была озвучена проблема по размещению социальной рекламы, нам позвонили из рекламного агентства и предложили варианты размещения социальной рекламы", – рассказали представители "Покрова".

Баннеры разместили на десяти остановочных павильонах, четырёх рекламных конструкциях и одном мониторе СК "Заря".

Многодетные матери города такое решение поддержали.