В Бийске с 21 апреля запустят движение по понтонному мосту
Наплавной мост состоит из пяти секций, а общая длина превышает 300 метров
20 апреля 2023, 21:27, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Бийске подходят к концу работы по монтажу понтонного моста, который соединяет два берега Бии. Как сообщает "Бийский рабочий", движение по нему планируют запустить уже завтра, 21 апреля.
Наплавной мост состоит из пяти секций, а общая длина превышает 300 метров. Как отмечают в бийском речпорту, собирать переправу значительно сложнее, чем разбирать.
Напомним, что понтонный мост развели 28 марта, – это было необходимо для пропуска ледохода и шуги.
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