В Бийске шестиклассника обнаружили мёртвым в квартире

В причинах произошедшего разбираются правоохранители

24 мая 2023, 11:33, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Бийске в квартире одного из домов родственники обнаружили мёртвым ученика шестого класса, пишет "Бийский рабочий".

"Трагедия произошла в пятницу, 19 мая. Что произошло в квартире в тот день, неизвестно", – отмечает издание.

Предположительно, до трагедии мальчик поссорился с близкими. В причинах произошедшего разбираются правоохранители. Рассматривается вероятность несчастного случая.

На днях прошли похороны ребёнка.