В Бийске шестиклассника обнаружили мёртвым в квартире
В причинах произошедшего разбираются правоохранители
24 мая 2023, 11:33, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Бийске в квартире одного из домов родственники обнаружили мёртвым ученика шестого класса, пишет "Бийский рабочий".
"Трагедия произошла в пятницу, 19 мая. Что произошло в квартире в тот день, неизвестно", – отмечает издание.
Предположительно, до трагедии мальчик поссорился с близкими. В причинах произошедшего разбираются правоохранители. Рассматривается вероятность несчастного случая.
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13:32:17 24-05-2023
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