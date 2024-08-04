В Бийске столкнулись с острым дефицитом врачей скорой помощи
На 15 июля требуется 10 медиков, которые будут работать на выездах и оказывать помощь в авто, на дому и на улице
04 августа 2024, 09:52, ИА Амител
В Бийске образовался дефицит врачей скорой помощи. Об этом сообщает "Деловой Бийск".
На 15 июля в бийской станции скорой медпомощи искали 10 врачей, которые должны работать в составе бригад на выездах. В обязанности сотрудника входит оказание помощи в автомобиле, на дому, на улице и в общественных местах. Кандидат должен уметь работать в команде, а также на компьютере – навыки должны быть уровня пользователя. Также желательно наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности "Скорая медицинская помощь".
В свою очередь, работодатель гарантирует врачу зарплату от 31,6 тысячи до 47,4 тысячи рублей, а также соцпакет, отпуск за выслугу лет и дополнительный отпуск, льготную пенсию и спецодежду.
10:11:58 04-08-2024
Дефицита кадров нет лишь в чиновничьих рядах. Там же оптимизировать никто и никого не осмелится.
10:19:14 04-08-2024
Молодец Попов, разваливает здравоохранение.
10:22:04 04-08-2024
Ну в общем-то последний абзац объясняет заголовок.
10:25:24 04-08-2024
Средняя з.п 54т рубл. Предлагают 47.5т. А как же указы президента?
10:25:43 04-08-2024
А почему только Бийск, дефицит мед работников на скорых по всему краю, проще написать, где есть в полном составе. Давайте не забывать, что в составе бригады долны работать 2 фельдшера, а не один как сейчас.
10:42:06 04-08-2024
Да вы шо? не может быть, Путин сказал что все хорошо.
11:11:10 04-08-2024
Что за проблема?
Добавьте жалование и решите беду.
С полицаев минусните, докторам добавьте.
12:18:33 04-08-2024
Зарплата Вам в помощь
12:38:41 04-08-2024
А правда (пишут интернете), что врач в другой стране за три своих зарплаты покупает новый автомобиль. Россия богаче США природными ресурсами 3в 20 раз. Что у нас не так?
13:22:45 04-08-2024
Только ли врачей скорой помощи?
18:41:48 04-08-2024
Алексей (13:22:45 04-08-2024) Только ли врачей скорой помощи? ... Пять лет назад родственник искал вакансии юриста. Практически не было...Сейчас этих вакансий море, юристы требуются на крупные предприятия края. Что удивительно,вакансии стоят очень долго. Но... Увы! Уехали люди туда,где больше платят, где жить комфортнее.
Думаю,во всех сферах в крае подобная картина.
16:48:39 04-08-2024
Новый договор с кгбуз ккб - за категорию % срезали, стажевые % откусили, хотя да оклад повысили ...но в расчетке цифирь , однако, окажется, дай бог, та же...а вокруг все дорожает каждый день. Поедем в другие регионы однако
18:21:11 04-08-2024
медицинский невольник (16:48:39 04-08-2024) Новый договор с кгбуз ккб - за категорию % срезали, стажевые... Вы как вчера родились, если больница ( не государство) вам прибавило рубль, она обязана вычесть два. Премии по экономии заработной платы в конце года кто получает? Вот, хотели разбогатеть, получите.)
20:35:43 04-08-2024
Поедем в другие регионы однако-------и правильно сделаете, коллега
15:39:14 05-08-2024
А где же очередь за забором???