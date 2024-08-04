В Бийске столкнулись с острым дефицитом врачей скорой помощи

На 15 июля требуется 10 медиков, которые будут работать на выездах и оказывать помощь в авто, на дому и на улице

04 августа 2024, 09:52, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Бийске образовался дефицит врачей скорой помощи. Об этом сообщает "Деловой Бийск".

На 15 июля в бийской станции скорой медпомощи искали 10 врачей, которые должны работать в составе бригад на выездах. В обязанности сотрудника входит оказание помощи в автомобиле, на дому, на улице и в общественных местах. Кандидат должен уметь работать в команде, а также на компьютере – навыки должны быть уровня пользователя. Также желательно наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности "Скорая медицинская помощь".

В свою очередь, работодатель гарантирует врачу зарплату от 31,6 тысячи до 47,4 тысячи рублей, а также соцпакет, отпуск за выслугу лет и дополнительный отпуск, льготную пенсию и спецодежду.