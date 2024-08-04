НОВОСТИЗдоровье

В Бийске столкнулись с острым дефицитом врачей скорой помощи

На 15 июля требуется 10 медиков, которые будут работать на выездах и оказывать помощь в авто, на дому и на улице

04 августа 2024, 09:52, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

В Бийске образовался дефицит врачей скорой помощи. Об этом сообщает "Деловой Бийск".

На 15 июля в бийской станции скорой медпомощи искали 10 врачей, которые должны работать в составе бригад на выездах. В обязанности сотрудника входит оказание помощи в автомобиле, на дому, на улице и в общественных местах. Кандидат должен уметь работать в команде, а также на компьютере – навыки должны быть уровня пользователя. Также желательно наличие сертификата или свидетельства об аккредитации по специальности "Скорая медицинская помощь".

В свою очередь, работодатель гарантирует врачу зарплату от 31,6 тысячи до 47,4 тысячи рублей, а также соцпакет, отпуск за выслугу лет и дополнительный отпуск, льготную пенсию и спецодежду.

Бийск скорая помощь

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

10:11:58 04-08-2024

Дефицита кадров нет лишь в чиновничьих рядах. Там же оптимизировать никто и никого не осмелится.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:14 04-08-2024

Молодец Попов, разваливает здравоохранение.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:04 04-08-2024

Ну в общем-то последний абзац объясняет заголовок.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
андрон

10:25:24 04-08-2024

Средняя з.п 54т рубл. Предлагают 47.5т. А как же указы президента?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:25:43 04-08-2024

А почему только Бийск, дефицит мед работников на скорых по всему краю, проще написать, где есть в полном составе. Давайте не забывать, что в составе бригады долны работать 2 фельдшера, а не один как сейчас.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:06 04-08-2024

Да вы шо? не может быть, Путин сказал что все хорошо.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:10 04-08-2024

Что за проблема?
Добавьте жалование и решите беду.
С полицаев минусните, докторам добавьте.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:33 04-08-2024

Зарплата Вам в помощь

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:41 04-08-2024

А правда (пишут интернете), что врач в другой стране за три своих зарплаты покупает новый автомобиль. Россия богаче США природными ресурсами 3в 20 раз. Что у нас не так?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

13:22:45 04-08-2024

Только ли врачей скорой помощи?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:48 04-08-2024

Алексей (13:22:45 04-08-2024) Только ли врачей скорой помощи? ... Пять лет назад родственник искал вакансии юриста. Практически не было...Сейчас этих вакансий море, юристы требуются на крупные предприятия края. Что удивительно,вакансии стоят очень долго. Но... Увы! Уехали люди туда,где больше платят, где жить комфортнее.
Думаю,во всех сферах в крае подобная картина.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
медицинский невольник

16:48:39 04-08-2024

Новый договор с кгбуз ккб - за категорию % срезали, стажевые % откусили, хотя да оклад повысили ...но в расчетке цифирь , однако, окажется, дай бог, та же...а вокруг все дорожает каждый день. Поедем в другие регионы однако

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

18:21:11 04-08-2024

медицинский невольник (16:48:39 04-08-2024) Новый договор с кгбуз ккб - за категорию % срезали, стажевые... Вы как вчера родились, если больница ( не государство) вам прибавило рубль, она обязана вычесть два. Премии по экономии заработной платы в конце года кто получает? Вот, хотели разбогатеть, получите.)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:43 04-08-2024

Поедем в другие регионы однако-------и правильно сделаете, коллега

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:14 05-08-2024

А где же очередь за забором???

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров