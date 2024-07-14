В Бийске трех детей выкинули вечером из автобуса из-за непрошедшей оплаты

Несовершеннолетним пришлось пешком добираться домой

14 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Автобус в Бийске / Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске кондуктор высадила трех несовершеннолетних из автобуса № 23 в нарушение федерального закона, сообщает "Инцидент Бийск".

"Сели в 21:08 на автобус по маршруту № 23 с ТРЦ "Ривьера". Начали оплачивать картой три ребенка, в итоге карта оказалась в стоп-листе. Кондуктор просто выкинула из автобуса, деньги были только на карте, пришлось детям идти до квартала АБ пешком", – говорится в сообщении.

В комментариях напомнили, что детей до 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта, если они без сопровождения родителей. Такой закон президент России Владимир Путин подписал еще в 2021 году.