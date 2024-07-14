В Бийске трех детей выкинули вечером из автобуса из-за непрошедшей оплаты
Несовершеннолетним пришлось пешком добираться домой
14 июля 2024, 09:00, ИА Амител
Автобус в Бийске / Фото: "Инцидент Бийск"
В Бийске кондуктор высадила трех несовершеннолетних из автобуса № 23 в нарушение федерального закона, сообщает "Инцидент Бийск".
"Сели в 21:08 на автобус по маршруту № 23 с ТРЦ "Ривьера". Начали оплачивать картой три ребенка, в итоге карта оказалась в стоп-листе. Кондуктор просто выкинула из автобуса, деньги были только на карте, пришлось детям идти до квартала АБ пешком", – говорится в сообщении.
В комментариях напомнили, что детей до 16 лет нельзя высаживать из общественного транспорта, если они без сопровождения родителей. Такой закон президент России Владимир Путин подписал еще в 2021 году.
09:06:23 14-07-2024
А родители не должны следить за счетами детей? Подключайте органы опеки и лишайте родительских прав. А кондуктора , как врага народа, со всей проллетарской ненавистью...
И моментально наведите в городе порядок.
10:32:04 14-07-2024
Гость (09:06:23 14-07-2024) А родители не должны следить за счетами детей? Подключайте о... Кондуктор? Не обеднел бы твой хозяин провезя бесплатно детей.
12:13:42 14-07-2024
Гость (10:32:04 14-07-2024) Кондуктор? Не обеднел бы твой хозяин провезя бесплатно детей... Так и вы бы не обеднели, если бы заплатили за них. Однако вы этого не делаете. И на своём рабочем месте вымыли бы пол бесплатно - не облезли бы
09:08:12 14-07-2024
Всегда надо иметь наличку уж 100 рублей налом родители могли бы и дать.
а то уже какой то фанатизм с этими картами да переводами.
09:12:01 14-07-2024
- " Такой закон президент России Владимир Путин подписал еще в 2021 году." Президент подписал столько законов, что сам черт в них не разберется, а куда простому смертному. Так что топай малыш пешком, глотая пыль.
09:34:59 14-07-2024
Наказывать кондукторов надо за такие действия .
09:41:34 14-07-2024
Гость (09:34:59 14-07-2024) Наказывать кондукторов надо за такие действия .... Ты тогда ваще перестанешь дитёнышу деньги на проезд и обеды давать
10:49:41 14-07-2024
Гость (09:34:59 14-07-2024) Наказывать кондукторов надо за такие действия .... Родителей надо наказывать.
13:08:01 14-07-2024
Гость (10:49:41 14-07-2024) Родителей надо наказывать. ... Тебе уже Путин не указ? Попахивает экстремизмом...
00:20:29 15-07-2024
Гость (13:08:01 14-07-2024) Тебе уже Путин не указ? Попахивает экстремизмом...... Уважаемый, от вас вообще нехорошо пованивает. Где вы экстремизм увидели, болезный? В том, что родители не исполняют свои обязанности? Так это в Бийске, да и не только, сплошь и рядом! Я разве оправдывал действия кондуктора? Покажите, где. А лучше Вы мне в лицо скажите, что я экстремист. Не страшно? Я отсижу и выйду, много не дадут. А ты с белой палкой по жизни будешь шариться, потому как твои бесстыжие зенки я тебе просто вырву.
09:40:25 14-07-2024
Несовершеннолетние в это время должны уже спать. С родителями разобраться
09:48:26 14-07-2024
Да они и сами могут сделать что бы безнал не прошел что бы наличку содрать
10:00:08 14-07-2024
кондукторов обязательно нужно наказывать, но и малолетки научились пользоваться халявным проездом с заблокированной картой, что тоже неправильно.
17:44:54 14-07-2024
Элен без ребят (10:00:08 14-07-2024) кондукторов обязательно нужно наказывать, но и малолетки нау...
И чего неправильного? Дети должны ездить бесплатно! В загнивающей европе все дети ездят бесплатно на всех видах общественного транспорта. А до достижения 2 лет, с ребенком и один взрослый ездит бесплатно. Звучит фантастически? Ну тогда я еще добавлю что внутриевропейские перелеты на самолете для детей тоже бесплатные, но не более 4 детей с одним взрослым.
И все это работает даже для граждан других стран. Я как гражданин РФ миллион раз этим пользовался.
19:10:57 14-07-2024
Антон (17:44:54 14-07-2024) И чего неправильного? Дети должны ездить бесплатно! В за... с какой это радости они должны ездить бесплатно и зачем вы в сторону Европы киваете?
нравится там? так вас тут никто не держит, если что. поезжайте и катайтесь бесплатно с детишками любых возрастов. а у нас тут своя жизнь и свои законы, которые нужно исполнять.
05:25:06 15-07-2024
Элен без ребят (19:10:57 14-07-2024) с какой это радости они должны ездить бесплатно и зачем вы в... Закон нужно исполнять, согласен. А вот при принятии закона можно перенимать лучший опыт у других, поэтому и киваю. А по-поводу второго, открою секрет, в мире вообще никто никого нигде не держит.
12:10:12 16-07-2024
Антон (17:44:54 14-07-2024) И чего неправильного? Дети должны ездить бесплатно! В за... Ну так то до достижения ребёнком 7-ми лет и у нас родитель платит только за себя. По крайней мере лет десять назад точно так было.
10:48:20 14-07-2024
Я вот не понимаю, зачем вообще детям какие-то карты и деньги на проезд, ведь есть такой чудесный закон, главное сесть в автобус, а там и коктейли и покурить можно потребовать.
11:01:42 14-07-2024
Правильно сделал кондуктор, что вышвырнул малолетних хитрецов. Родителей лишить родительских прав, детей в детдом.
11:58:43 14-07-2024
Зачастую дети сами открывают дебетовую банковскую карту имея паспорт не спрашивая родителей, в основном это карты Тинькоффа и Альфа банка или Халва, там без разницы кому выдать.
12:28:56 14-07-2024
В очередной раз убедился что не зря Бог забыл про эту территорию. Тут живут одни недоноски. Можно назвать их тварями, мерзОтными существами - смысл един. Если подобные двуногие так относятся к детям, то понятно почему они живут в говне. Подобных гостю в 11:01 я просто презираю.
17:21:04 14-07-2024
Гость (12:28:56 14-07-2024) В очередной раз убедился что не зря Бог забыл про эту террит... О! Так вот ты какой олень золотые рога!
20:08:40 14-07-2024
Гость (17:21:04 14-07-2024) О! Так вот ты какой олень золотые рога! ... А ты кто? Вот кто ты такой, чтобы мне говорить «ты»? Ты же просто мразевка беспонтовая.
00:23:46 15-07-2024
Гость (20:08:40 14-07-2024) А ты кто? Вот кто ты такой, чтобы мне говорить «ты»? Ты же ... А... Вот ещё одна прынцесса. Хотя нет. Не прынцесса. Каралевна!
20:42:56 14-07-2024
Гость (12:28:56 14-07-2024) В очередной раз убедился что не зря Бог забыл про эту террит... Когда эти 14 летние собираются и начинают издеваться над пожилыми, это можно, когда толпой насилуют младших, это можно, а заплатить за проезд нет денег! Сейчас время акселератов. Если вы такой умный, то добейте ь, чтобы закон был, о бесплатном проезде до 16 лет! А так кондуктор прав, сейчас не зима.
07:17:19 15-07-2024
Владимир (20:42:56 14-07-2024) Когда эти 14 летние собираются и начинают издеваться над пож... есть доказательства , что именно ЭТИ трое над кем-то издевались и кого-то насиловали?
13:28:42 14-07-2024
Не знаю кто виноват, но на счёт имения налички пары другой сотен хорошая тема (сам предпочитаю пару тысяч), потому что в случае сбоя сотовой связи можно всегда доехать, поесть, выпить и т.д.
14:44:34 14-07-2024
Три ребенка в девять вечера от Ривьеры. Ну вот не дети это 6-8 лет. По-любому лет 14. И на всех одна карта? Больше денюжек ни у кого не было? Чего дуру-то гнать про бедных несчастных?
16:41:20 14-07-2024
Ну позвонили бы родителям. И они бы своих чад сами бы домой привезли или вызвали бы им такси. Никто возить бесплатно никого не будет. Родители же бесплатно не работают. А для молодёжи ножками ходить полезно.
17:19:12 14-07-2024
Вот бы КАНДУКТАРА выбросить из автобуса ,трамвая или из чего-нибудь ещё,,а лучше его деток хотя не надо деток.
06:29:53 15-07-2024
Александр (17:19:12 14-07-2024) Вот бы КАНДУКТАРА выбросить из автобуса ,трамвая или из чего... вот бы тебе учебник русского языка
17:29:16 14-07-2024
Ну давайте ещё продавцов презирать. Они тоже не дают диточкам ничего без денюжек. Презиратель а у тебя все с головой в порядке? Видимо, все же нет.
18:50:04 14-07-2024
Не могут заплатить, останови автобус и вызови наряд. Сами разбегутся вперед автобуса. Если в автобусе есть камера, найти родителей и влупить штраф.
08:29:42 15-07-2024
так всё таки,сколько лет этим деткам?