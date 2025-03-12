В Бийске ушел из жизни ветеран службы скорой помощи

Владимир Медведев 35 лет посвятил спасению человеческих жизней

12 марта 2025, 13:47, ИА Амител

Медведев Владимир Миронович / Фото: https://t.me/ssmpbiysk

В Бийске скончался ветеран станции скорой медицинской помощи Владимир Миронович Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе городской ССМП.

С июля 1987 года Владимир Миронович работал врачом станции скорой медицинской помощи Бийска. В феврале 2001 года его назначили старшим врачом. Он занимал эту должность до 2022 года, после чего ушел на пенсию. 35 лет медик посвятил спасению человеческих жизней.

"Его профессионализм, терпение и доброе сердце навсегда останутся в наших сердцах. Владимир Миронович был удостоен множества наград, среди которых медаль "За заслуги в труде" и почетная грамота управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – сказали коллеги Владимира Медведева.

Прощание с Владимиром Мироновичем пройдет 13 марта с 13:00 до 14:00 по адресу: переулок Бытовой, 4а, в ритуальном зале "Тихая обитель".