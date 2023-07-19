В Бийске водитель автобуса нагрубил пассажиру, закрывшему люк

Комментаторы встали на сторону шофера

19 июля 2023, 15:35, ИА Амител

Водитель автобуса / Кадр: "Бийск 22"

Житель Бийска пожаловался на водителя 35-го автобуса, который устроил скандал из-за люка.

"Бийску 22" горожанин рассказал, что он закрыл люк, потому что ребенку стало холодно. В ответ на это шофер, несмотря на уговоры кондукторши этого не делать, подошел к пассажиру и грубо сказал:

"Мы 16 часов здесь, вперед сядь с ребенком! Ты знаешь, что с ребенком нужно сидеть впереди, а не сзади? Ты понял, блин, олень?"

"С каких пор у нас появилось правило, что с детьми нужно сидеть впереди? И кто вообще выпускает таких неадекватов в рейсы?" – посетовал уже в соцсети горожанин.

В комментариях при этом большая часть пользователей встала на сторону водителя: