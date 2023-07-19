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В Бийске водитель автобуса нагрубил пассажиру, закрывшему люк

Комментаторы встали на сторону шофера

19 июля 2023, 15:35, ИА Амител

Водитель автобуса / Кадр: "Бийск 22"
Водитель автобуса / Кадр: "Бийск 22"

Житель Бийска пожаловался на водителя 35-го автобуса, который устроил скандал из-за люка.

"Бийску 22" горожанин рассказал, что он закрыл люк, потому что ребенку стало холодно. В ответ на это шофер, несмотря на уговоры кондукторши этого не делать, подошел к пассажиру и грубо сказал:

"Мы 16 часов здесь, вперед сядь с ребенком! Ты знаешь, что с ребенком нужно сидеть впереди, а не сзади? Ты понял, блин, олень?"

"С каких пор у нас появилось правило, что с детьми нужно сидеть впереди? И кто вообще выпускает таких неадекватов в рейсы?" – посетовал уже в соцсети горожанин.

В комментариях при этом большая часть пользователей встала на сторону водителя:

  • "Ребенку холодно..." – конечно, при +30. Автор, вы в своем уме? Не мешайте людям работать! Нечего провоцировать!"
  • "Люди перестали быть людьми и друг друга понимать, такая жара, они на работе с 6 до 22 в этом пекле, вы вообще нормальный?"
  • "В автобусе белым по красному написано: передние места для пассажиров с детьми и инвалидов. Автор то ли читать не умеет, то ли просто решил устроить концерт".
  • "Фу таким быть. Я б на месте ребенка со стыда сгорела за такого папашу".
  • "Папа – провокатор".
Бийск Происшествия автобусы

Комментарии 21

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Гость

15:53:09 19-07-2023

С люка могло сквозить, а если чел взмокший - это прямой путь в больничку с пневмонией, много таких туда поступает, все же считают что это фигня, ну подумаешь ветерком обдуло. А пневмония таких шуток не понимает, можно и в ящик сыграть от обычного такого сквозняка. Места в автобусе жестко не расписаны для кого они, пассажир с детьми может ехать где угодно. А водиле нужно было табло разбить, такое было только язык силы понимает

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Гость

17:32:21 19-07-2023

Гость (15:53:09 19-07-2023) С люка могло сквозить, а если чел взмокший - это прямой путь... Вы абсолютно правы.

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Гость

19:06:23 19-07-2023

Гость (15:53:09 19-07-2023) С люка могло сквозить, а если чел взмокший - это прямой путь... Странно, что куча оленей вас заминусовала. А вы всё верно говорите. На свозняке сидет в жару - прямой путь к пневмонии.

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Гость

12:47:58 20-07-2023

Гость (19:06:23 19-07-2023) Странно, что куча оленей вас заминусовала. А вы всё верно го... Ну если мы олени, то Вы, в таком случае, извините, конь педальный.

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Гость

09:29:00 20-07-2023

Гость (15:53:09 19-07-2023) С люка могло сквозить, а если чел взмокший - это прямой путь... теплее одевайтесь из за вас одного весь автобус потеть не будет

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гость

15:58:26 19-07-2023

Папаша, ты "олень" в прямом смысле

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горожанка

16:05:48 19-07-2023

Почему водитель в таком виде??? Я, как пассажир не должна смотреть на эго голое тело. Что за жесть? Где культура поведения?

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Гость

16:15:01 19-07-2023

горожанка (16:05:48 19-07-2023) Почему водитель в таком виде??? Я, как пассажир не должна см... На такси ездий, фифа.

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Гость

17:19:13 19-07-2023

горожанка (16:05:48 19-07-2023) Почему водитель в таком виде??? Я, как пассажир не должна см... Отвернись и не смотри.

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Коренной бийчанин

16:12:57 19-07-2023

В Бийске у водителей автобусов, в частности, 35-го, есть милая привычка в самое пекло запускать охлаждающую жидкость в систему отопления в салоне. Я понимаю, что дизель так лучше охлаждается, но нечего жаловаться после этого на то, что в салоне дышать нечем - кроме водителей, никто в этом не виноват.

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Елена

16:51:46 19-07-2023

С ишака пересел на автобус.

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Гость

19:20:19 19-07-2023

Елена (16:51:46 19-07-2023) С ишака пересел на автобус. ... Водитель автобуса? Это точно.

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Гость

17:18:20 19-07-2023

Задолбали детьми прикрывается. Дети увидят, детям холодно. Держите дома до совершеннолетия.

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Гость

19:09:55 19-07-2023

Гость (17:18:20 19-07-2023) Задолбали детьми прикрывается. Дети увидят, детям холодно. Д... Задолбали ныть, что вам жарко. Взрослые люди, а ведете себя как эгоисты.

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Анна

20:09:22 19-07-2023

Я была свидетелем всей этой ситуации и могу сказать, что кондуктор и водитель вели себя довольно сдержанно и адекватно пытались решить ситуацию, не оскорбляя этого мужчину. Пассажир же зашел, в итоге не расплатился и, снимая видео на телефон, начал вести себя прямо-таки грубо,нарываясь на конфликт...

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Гость

22:17:38 19-07-2023

Внешний вид водителя оговаривается при заключении контракта на работу? Если ему жарко он может в плавках или без них сидеть на рабочем месте?

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Гость

08:22:04 20-07-2023

Сегодня в Барнауле в автобусе №20 кондукто орала на мужика, унижала его, хамила только лишь потому, что мужик ПОСМЕЛ сесть на её местоЮ пока та обилечивала "заднюю площадку"... мелкая такая, на крыску похожая, но визгливая, как ненаточенная пила...

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Гость

08:26:35 20-07-2023

Первейший признак деревенщины, приехавшей в город- боязнь сквозняков. Причём норовит эта деревенщина сесть аккурат возле того окна, которое открывается. Вот и едем, потеем, ну а потом, когда нас таки продует, делаем выводы, что заболели из-за сквозняка. А кабы окно было открыто, никто бы потом не обливался, и, соответственно, не простужался.

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Гость

09:35:01 20-07-2023

Вот кому в +30 холодно и дует почему вы не одеваетесь теплее, а орете на тех кому душно и жарко, а их большинство и они не обязаны терпеть ваши прихоти и ехать с давлением на грани инсульта.

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Гость

21:05:15 20-07-2023

«С каких пор у нас появилось правило, что с детьми нужно сидеть впереди?» — передние 8 - 12 мест выделяются для пассажиров с детьми, инвалидов и пенсионеров, читаем и внимательно изучаем правила пользования автобусами в городе %название_города%

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Гость

23:54:56 20-07-2023

Кто нас воспитывает? эти женщины и воспитывают так, что не уступайте им все беды от них, сами они никогда никому не уступят. Пожилым и больным еще можно уступить, если у самих здоровье позволяет.

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