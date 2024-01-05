НОВОСТИПроисшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

Ребенок получил травмы различной степени тяжести

05 января 2024, 14:59, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Утром 5 января в Бийске произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадала 10-летняя девочка. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции. 

Авария случилась в 11:17 возле дома по улице Красноармейской, 85.

По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса маршрута Бийск – Барнаул при движении от улицы Казанцевых в направлении переулка Училищного наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила с мамой дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Ребенок получила травмы различной степени тяжести. Госпитализирована в ЦРБ Бийска.

Мать девочки, водитель автобуса и находившиеся в салоне 43 пассажира не пострадали.

Проводится проверка по факту ДТП.

Бийск ДТП авария

Комментарии 3

Avatar Picture
Татьяна

16:59:15 05-01-2024

О чём думает мама, когда с ребёнком переходит дорогу на красный свет?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЕА

20:16:40 05-01-2024

Татьяна (16:59:15 05-01-2024) О чём думает мама, когда с ребёнком переходит дорогу на крас... О процедуре создания следующего ребёнка.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:50:52 07-01-2024

и та и эта в наушниках.А вааще все правильно.Отбор.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров