Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске
Ребенок получил травмы различной степени тяжести
05 января 2024, 14:59, ИА Амител
Утром 5 января в Бийске произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадала 10-летняя девочка. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась в 11:17 возле дома по улице Красноармейской, 85.
По предварительным данным, 53-летний водитель автобуса маршрута Бийск – Барнаул при движении от улицы Казанцевых в направлении переулка Училищного наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила с мамой дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.
Ребенок получила травмы различной степени тяжести. Госпитализирована в ЦРБ Бийска.
Мать девочки, водитель автобуса и находившиеся в салоне 43 пассажира не пострадали.
Проводится проверка по факту ДТП.
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и та и эта в наушниках.А вааще все правильно.Отбор.