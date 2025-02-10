В Бийске воспитательницу дома ребенка приговорили к тюрьме за истязание младенцев

Когда дети начинали плакать, 24-летняя девушка била их, снимая свои действия на видео

10 февраля 2025, 14:50, ИА Амител

В Бийске бывшую воспитательницу специализированного дома ребенка признали виновной в жестоком обращении с детьми. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, 24-летней бийчанке назначили два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.

Следователи и суд установили, что с декабря 2022 по июнь 2024 года девушка выполняла обязанности воспитателя в медицинском учреждении. Она осуществляла надзор за детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте от трех месяцев до полутора лет.

"Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, она систематически применяла к двум детям, которые начинали плакать, незаконные методы воспитания. Сотрудница учреждения причиняла им физические и психические страдания, в том числе путем нанесения побоев. Указанное женщина периодически снимала на видео", – заявили в СК.

Жесткие действия подозреваемой пресекли после того, как о ее методах "воспитания" стало известно органам опеки и попечительства. Правоохранители расследовали уголовное дело сразу по двум статьям: п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии и иной зависимости") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником медицинской организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним").

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, на судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступлений признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В результате суд приговорил ее к тюремному сроку. Кроме того, обвиняемая лишена права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, в течение двух лет.