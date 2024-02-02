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В Бийске взволнованный пассажир иномарки попался полицейским с наркотиками

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

02 февраля 2024, 13:03, ИА Амител

В Бийске задержали мужчину с пакетом марихуаны / Фото: unsplash.com
В Бийске задержали мужчину с пакетом марихуаны / Фото: unsplash.com

В Бийске сотрудники ДПС задержали пассажира иномарки с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.

Накануне утром инспекторы остановили автомобиль Subaru Forester на улице Угольной и во время проверки документов у водителя обратили внимание, что пассажир ведет себя подозрительно и сильно нервничает.

Полицейские решили осмотреть машину и нашли в бардачке пакет с веществом растительного происхождения – он принадлежал 43-летнему попутчику автомобилиста.

Дальнейшая экспертиза показала, что это 198 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, где бийчанин раздобыл наркотики.

Бийск Происшествия

Комментарии 1

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Газелист.

13:40:31 02-02-2024

Прямо вижу картину: пассажир садится в такси,достаёт из кармана пакет и ложит его в бардачок. Автомат в багажник перед этим не положил?

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