В Бийске взволнованный пассажир иномарки попался полицейским с наркотиками

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

02 февраля 2024, 13:03, ИА Амител

В Бийске задержали мужчину с пакетом марихуаны / Фото: unsplash.com

В Бийске сотрудники ДПС задержали пассажира иномарки с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.

Накануне утром инспекторы остановили автомобиль Subaru Forester на улице Угольной и во время проверки документов у водителя обратили внимание, что пассажир ведет себя подозрительно и сильно нервничает.

Полицейские решили осмотреть машину и нашли в бардачке пакет с веществом растительного происхождения – он принадлежал 43-летнему попутчику автомобилиста.

Дальнейшая экспертиза показала, что это 198 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, где бийчанин раздобыл наркотики.