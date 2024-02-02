В Бийске взволнованный пассажир иномарки попался полицейским с наркотиками
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
02 февраля 2024, 13:03, ИА Амител
В Бийске задержали мужчину с пакетом марихуаны / Фото: unsplash.com
В Бийске сотрудники ДПС задержали пассажира иномарки с наркотиками, сообщили в МВД Алтайского края.
Накануне утром инспекторы остановили автомобиль Subaru Forester на улице Угольной и во время проверки документов у водителя обратили внимание, что пассажир ведет себя подозрительно и сильно нервничает.
Полицейские решили осмотреть машину и нашли в бардачке пакет с веществом растительного происхождения – он принадлежал 43-летнему попутчику автомобилиста.
Дальнейшая экспертиза показала, что это 198 граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, где бийчанин раздобыл наркотики.
13:40:31 02-02-2024
Прямо вижу картину: пассажир садится в такси,достаёт из кармана пакет и ложит его в бардачок. Автомат в багажник перед этим не положил?