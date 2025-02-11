В Бийске задержали пьяного мужчину, направлявшего на людей "предмет, похожий на оружие"

Правоохранители изъяли у бийчанина пневматическую винтовку

11 февраля 2025, 18:09, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске полицейские проводят проверку по факту инцидента на улице Докучаева. Как рассказали в МВД, в полицию поступило сообщение о том, что пьяный мужчина направлял на жителей одного из домов "предмет, похожий на оружие". Позже у него изъяли пневматическую винтовку.

"Правоохранители оперативно задержали гражданина, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, направлял предмет, похожий на оружие, на жителей одного из домов по улице Докучаева в городе Бийске", – сказано в сообщении.

Информация о случившемся была опубликована "на одном из интернет-ресурсов", отметили в МВД.

К моменту прибытия группы немедленного реагирования гражданин находился у себя в квартире. Полицейские задержали его и доставили в отдел полиции.

"Пневматическая винтовка, которая находилась у гражданина, изъята", – рассказали в полиции.

В настоящее время правоохранители опрашивают очевидцев и свидетелей. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.