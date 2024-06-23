В Бийске закрыли проезд по Коммунальному мосту

Ограничение связано с техническими причинами

23 июня 2024, 15:03, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Проезд по Коммунальному мосту в Бийске приостановили с 14:30 по техническим причинам. Об этом сообщила Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское" в Telegram-канале.

Объезд возможен:

по автодороге Р-256 в обход города;

по понтонному мосту.

О времени возобновления движения в Госавтоинспекции пообещали сообщить дополнительно.