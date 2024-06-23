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В Бийске закрыли проезд по Коммунальному мосту

Ограничение связано с техническими причинами

23 июня 2024, 15:03, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края
Фото: правительство Алтайского края

Проезд по Коммунальному мосту в Бийске приостановили с 14:30 по техническим причинам. Об этом сообщила Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское" в Telegram-канале.

Объезд возможен:

  • по автодороге Р-256 в обход города;
  • по понтонному мосту.

О времени возобновления движения в Госавтоинспекции пообещали сообщить дополнительно.

Бийск Транспорт

Комментарии 6

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Андрей

15:46:52 23-06-2024

транспорт как шел так и идет по коммунальному мосту. Достаточно просмотреть на веб камеры "Сотрудника". Новость высосанная из пальца!

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бийский

18:26:08 23-06-2024

Андрей (15:46:52 23-06-2024) транспорт как шел так и идет по коммунальному мосту. Достато... закрывали на час, новость реальная

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Горожанин

16:00:38 23-06-2024

Спокойно проехал 40 минут назад из Белокурихи, никаких ограничений и ГИБДД на мосту нет

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Ага

16:03:43 23-06-2024

мы тоже на пляже с двух часов машины как ехали так и едут. Может для большегрузов закрыли?

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Мимо проходил

16:16:56 23-06-2024

Как так...
В прошлом году капитально отремонтировали.
И уже возникли технические причины.
Нормальных слов нет...

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Гость

21:56:21 23-06-2024

Ехал 2 часа назад, без проблем. А вот на въезде в Бийск со стороны Белокурихи пробка километров 20.

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