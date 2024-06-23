В Бийске закрыли проезд по Коммунальному мосту
Ограничение связано с техническими причинами
23 июня 2024, 15:03, ИА Амител
Фото: правительство Алтайского края
Проезд по Коммунальному мосту в Бийске приостановили с 14:30 по техническим причинам. Об этом сообщила Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское" в Telegram-канале.
Объезд возможен:
- по автодороге Р-256 в обход города;
- по понтонному мосту.
О времени возобновления движения в Госавтоинспекции пообещали сообщить дополнительно.
15:46:52 23-06-2024
транспорт как шел так и идет по коммунальному мосту. Достаточно просмотреть на веб камеры "Сотрудника". Новость высосанная из пальца!
18:26:08 23-06-2024
Андрей (15:46:52 23-06-2024) транспорт как шел так и идет по коммунальному мосту. Достато... закрывали на час, новость реальная
16:00:38 23-06-2024
Спокойно проехал 40 минут назад из Белокурихи, никаких ограничений и ГИБДД на мосту нет
16:03:43 23-06-2024
мы тоже на пляже с двух часов машины как ехали так и едут. Может для большегрузов закрыли?
16:16:56 23-06-2024
Как так...
В прошлом году капитально отремонтировали.
И уже возникли технические причины.
Нормальных слов нет...
21:56:21 23-06-2024
Ехал 2 часа назад, без проблем. А вот на въезде в Бийск со стороны Белокурихи пробка километров 20.