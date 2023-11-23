В Бийске женщина за рулем Toyota сбила семилетнего мальчика во дворе дома

Ребенок получил травмы — ему оказали помощь, однако обошлось без госпитализации

23 ноября 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: t.me/biysknews1

Вчера, 22 ноября, в 15:55 в Бийске во дворе дома на улице Советской, № 189/3 31-летняя женщина на автомобиле Toyota Windom сбила семилетнего мальчика. Об этом сообщает "ЧП Бийск".

По информации правоохранителей, женщина не убедилась в безопасности движения и наехала на ребенка – он шел по ходу движения автомобиля. Мальчик получил травмы – ему оказали помощь, однако обошлось без госпитализации.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.