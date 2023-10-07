В Бийском районе ввели в эксплуатацию дорогу, обновленную за 43 млн рублей

На 800-метровом участке уложили четыре металлические водопропускные трубы, два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью

07 октября 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: АО "Бийское"

Дорогу на подъезде к предприятию "Бийское" в Бийском районе ввели в эксплуатацию. Церемония открытия прошла 6 октября при участии врио замглавы Минтранса Алтайского края Александра Мошкина, врио замглавы Минсельхоза региона Михаила Чмырева и исполняющего обязанности начальника Юго-Восточного ДСУ Николая Даскина.

Как сообщает пресс-служба Минтранса региона, на обновление дороги направили более 43 млн рублей в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий". На 800-метровом участке уложили четыре металлические водопропускные трубы, два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины.

"Строительство нового участка дороги было важно, в межсезонье существенно затруднялось движение в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием дорожного полотна, теперь водители и жители села смогут безопасно и комфортно передвигаться", - сказал временно исполняющий обязанности заместителя министра транспорта Алтайского края Александр Мошкин.

Специалисты также обустроили тротуар, установили фонари, дорожные знаки и нанесли необходимую разметку.