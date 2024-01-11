В Болгарии хотят снести памятник "Алеша", прообразом которого стал уроженец Алтая
Памятник предложили демонтировать и перенести до конца 2024 года
11 января 2024, 15:56, ИА Амител
В Болгарии депутаты муниципального совета Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", сообщает РИА Новости.
Представители партии "Демократы за сильную Болгарию" предложили демонтировать и перенести памятник до конца 2024 года.
"Ожидается, что эта инициатива будет включена в повестку дня сессии 17 января. Согласно проекту, "Алешу" предлагается перенести в Музей коммунистического искусства", – уточняет агентство.
Когда открыли памятник "Алеша"
Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве открыли 5 ноября 1957 года. Прообразом 11-метровой скульптуры послужил Алексей Иванович Скурлатов – рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта, бывший стрелок 10-го отдельного лыжного батальона 922-го стрелкового полка, переведенный из-за тяжелого ранения в связисты. В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив – София.
Как чтут память Алексея Скурлатова в Барнауле и родном селе
Родился Алексей Скурлатов 30 марта 1922 года в алтайском селе Налобиха Косихинского района, скончался в своем родном селе 3 ноября 2013 года. Кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград.
За годы войны Алексея Ивановича трижды считали погибшим, его родным два раза приходили похоронные извещения. Однако он дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года.
Напомним, в 2020 году в Барнауле установили памятник Алексею Скурлатову на улице Профинтерна, а после аллее, расположенной на этой улице, присвоили имя знаменитого земляка. В родном селе на доме, где жил Алексей Иванович, находится памятный знак.
15:57:35 11-01-2024
Твари профашистские
16:02:06 11-01-2024
Сколь ещё русской крови должно пролиться, что не "братушки" нам болгары, а по сути- цыгане и турки...
16:02:44 11-01-2024
В Болгарии тоже к власти пришли фашисты.
16:11:34 11-01-2024
а нельзя ли снести Болгарию, а Алёшу оставить? мне кажется можно, при определенных обстоятельствах и непременно под песню "Стоит на горою Алеша- Болгарии русский солдат"
16:22:35 11-01-2024
Элен без ребят (16:11:34 11-01-2024) а нельзя ли снести Болгарию, а Алёшу оставить? мне кажется ... вы одну букву пропустили в названии песни. угадайте какую.
16:32:33 11-01-2024
Гость (16:22:35 11-01-2024) вы одну букву пропустили в названии песни. угадайте какую.... никакую не пропустила. в оригинале нет предлога "в", если вы об этом.
17:19:11 11-01-2024
Элен без ребят (16:32:33 11-01-2024) никакую не пропустила. в оригинале нет предлога "в", если вы... наД горою
17:31:26 11-01-2024
Гость (17:19:11 11-01-2024) наД горою... точно, спасибо что обратили внимание)
16:43:02 11-01-2024
Не жарко, не холодно.
17:10:02 11-01-2024
Единственное, что хочу сказать- как бы это не звучало, хорошо, что Скурлатов не дожил до таких времен...
18:27:00 11-01-2024
Ввести санкции против Болгарии.
18:55:11 11-01-2024
Забрать памятник в Россию, установить на родине Нашего героя, отреставрировать, будет ещё одна достопримечательность нашего Алтайского края
07:31:24 12-01-2024
Гость (18:55:11 11-01-2024) Забрать памятник в Россию, установить на родине Нашего героя... А это действительно единственная здравая мысль из всех комментариев. Стоит абсолютно трезво осознавать, что европейцы относятся ко второй мировой как к далекому и прошедшему. Ну вот реально уже не каждый ответит кто и с кем воевал. Им такие памятники войны не нужны, значит самым правильным будет просто демонтировать их и перевезти туда, где их будут чтить.
20:55:17 11-01-2024
Вот президент всё время нам напоминает, что надо помнить историю, но, похоже, из комментаторов никто её и не читал. Болгары помнят и чтут память об освободителях от полутысячелетнего османского ига. Сколько разных режимов и правителей прошло за полтора столетия, но с этой памятью ничего не случилось. Идёшь по улице и читаешь указатель: бульвар генерал Скобелева или улица генерала Гурко. В одной из варненских церквей стоит икона с изображением адмирала Фёдора Ушакова, перед которой находится частичка мощей его. А в центре столицы стоит огромный конный памятник Александру второму с надписью "Царю освободителю признательная Болгария". Главный кафедральный собор болгарской православной церкви в центре Софии носит имя Александра Невского. Да даже погранпереход на турецкой границе со стороны Болгарии находится у села Капитан-Андреево. Так что Болгария не забывает своих освободителей. Другое дело это вторая мировая война. Хотя и был болгарский царь формально союзником нацистов и даже пропускал германские войска в Грецию (когда те громили союзников немцев - итальянцев - в Албании), но никаких войск на восточный фронт не отправляли и преследований евреев в Болгарии не было. А до прихода Красной армии пронацистское правительство было повержено, и никаких боёв на территории Болгарии не было, это факт общеизвестный. Сегодня там две ведущие политические силы - одно условно прокремлёвское (и президент Радев тоже), другое проевропейское. Но и те, и другие помнят и понимают, что после войны им был навязан коммунистический режим. Отсюда и отношение сегодня к памятникам той войны. Фактически не было никакого освобождения Болгарии в 1945 году. Нравится это нам теперь или нет. А так и на бытовом уровне отношение очень хорошее и дружелюбное, достаточно людей, с кем можно пообщаться и по-русски. И визу болгарскую пока получить проще простого. Я сдал в визовое агентство паспорт и два фото, и через три недели получил визу на 60 дней. Но с апреля Болгария входит в шенген и, возможно, всё станет сложнее. P.S. И ещё: наш кириллический алфавит пришёл к нам именно из Болгарии!