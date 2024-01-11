В Болгарии хотят снести памятник "Алеша", прообразом которого стал уроженец Алтая

Памятник предложили демонтировать и перенести до конца 2024 года

11 января 2024, 15:56, ИА Амител

Фото: кадр из видео СК России

В Болгарии депутаты муниципального совета Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша", сообщает РИА Новости.

Представители партии "Демократы за сильную Болгарию" предложили демонтировать и перенести памятник до конца 2024 года.

"Ожидается, что эта инициатива будет включена в повестку дня сессии 17 января. Согласно проекту, "Алешу" предлагается перенести в Музей коммунистического искусства", – уточняет агентство.

Когда открыли памятник "Алеша"

Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве открыли 5 ноября 1957 года. Прообразом 11-метровой скульптуры послужил Алексей Иванович Скурлатов – рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта, бывший стрелок 10-го отдельного лыжного батальона 922-го стрелкового полка, переведенный из-за тяжелого ранения в связисты. В 1944 году он восстанавливал телефонную линию Пловдив – София.

Как чтут память Алексея Скурлатова в Барнауле и родном селе

Родился Алексей Скурлатов 30 марта 1922 года в алтайском селе Налобиха Косихинского района, скончался в своем родном селе 3 ноября 2013 года. Кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград.

За годы войны Алексея Ивановича трижды считали погибшим, его родным два раза приходили похоронные извещения. Однако он дошел до Болгарии и вернулся домой в ноябре 1946 года.

Напомним, в 2020 году в Барнауле установили памятник Алексею Скурлатову на улице Профинтерна, а после аллее, расположенной на этой улице, присвоили имя знаменитого земляка. В родном селе на доме, где жил Алексей Иванович, находится памятный знак.