В Британии заявили о получении доказательств существования инопланетян

Ученые засекли пятичасовой всплеск радиоволн, который исходил из области вокруг звезды Проксимы Центавра

14 октября 2024, 10:18, ИА Амител

Космический телескоп / Фото: unsplash.com

Программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen, поддерживаемая Оксфордским университетом, обнаружила доказательства существования инопланетян. Как сообщает "360", об этом заявил британский режиссер-документалист Саймон Холланд, который анонсировал публикацию сенсационных материалов.

"Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают", – сказал он.

По его словам, ученые засекли пятичасовой всплеск радиоволн, который исходил из области вокруг звезды Проксимы Центавра. Она расположена в 4,2 светового года от Земли. Впервые его заметили в апреле 2019 года, однако тогда его приняли за радиоволновое загрязнение.

По словам Холланда, полученный сигнал очень слабый. Однако, несмотря на это, режиссер считает открытие доказательством существования нечеловеческого технологического следа. Режиссер объявил, что менее чем через месяц опубликует подтверждение этой гипотезы.