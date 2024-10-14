НОВОСТИНаука и образование

В Британии заявили о получении доказательств существования инопланетян

Ученые засекли пятичасовой всплеск радиоволн, который исходил из области вокруг звезды Проксимы Центавра

14 октября 2024, 10:18, ИА Амител

Космический телескоп / Фото: unsplash.com
Космический телескоп / Фото: unsplash.com

Программа по поиску внеземных сигналов Breakthrough Listen, поддерживаемая Оксфордским университетом, обнаружила доказательства существования инопланетян. Как сообщает "360", об этом заявил британский режиссер-документалист Саймон Холланд, который анонсировал публикацию сенсационных материалов.

"Мы обнаружили в нашей галактике нечеловеческий внеземной разум, и люди об этом не знают", – сказал он.

По его словам, ученые засекли пятичасовой всплеск радиоволн, который исходил из области вокруг звезды Проксимы Центавра. Она расположена в 4,2 светового года от Земли. Впервые его заметили в апреле 2019 года, однако тогда его приняли за радиоволновое загрязнение.

По словам Холланда, полученный сигнал очень слабый. Однако, несмотря на это, режиссер считает открытие доказательством существования нечеловеческого технологического следа. Режиссер объявил, что менее чем через месяц опубликует подтверждение этой гипотезы.

космос Наука

Комментарии 21

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Гость

10:30:49 14-10-2024

Нам еще этой беды не хватало

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1

15:14:03 14-10-2024

Гость (10:30:49 14-10-2024) Нам еще этой беды не хватало... Верните 14 год.. недавно купленная квартира без всяких ипотек где все есть своя комната, за окном поле почти километр, старшей куплена собака о которой она мечтала несколько лет. Младшая в садик собирается, отец ЖИВ, сам полон сил . В ноябре ещё и первое новое авто. Вот почему то тогда казалось, если не сейчас то уже ни когда...

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Гость

10:33:03 14-10-2024

все. хана нам....

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Гость

10:33:40 14-10-2024

Хорошая новость

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Сергей

10:38:01 14-10-2024

Нашли чем удивить, я например давно знал, что инопланетяне существуют, после двух месячного загула они меня всегда посещают, маленькие такие с рожками и хвостом.

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Мусик

11:13:16 14-10-2024

Сергей (10:38:01 14-10-2024) Нашли чем удивить, я например давно знал, что инопланетяне с... 2 месяца? ничего себе вы кабан здоровый.
тут после 2 дней 30 раз подтянуться тяжко...

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Сергей

11:59:19 14-10-2024

Мусик (11:13:16 14-10-2024) 2 месяца? ничего себе вы кабан здоровый.тут после 2 дней... Пью только свой очищенный самогон, ну и домашняя закуска.

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Гость

10:41:19 14-10-2024

Наступит время когда в старом бронежилете ты найдешь маску от ковида и вздохнув вспомнишь, какие были хорошие времена

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Элен без ребят

10:46:41 14-10-2024

а реально кто-то думает, что мы одни во всем космосе?

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Гость

14:58:06 14-10-2024

Элен без ребят (10:46:41 14-10-2024) а реально кто-то думает, что мы одни во всем космосе? ... Не, не думаем. Еще есть Любовь, Удача и наш Господь.

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Гость

10:58:02 14-10-2024

Этих мигрантов нам уже не потянуть

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Гость

11:43:37 14-10-2024

Режиссер нашел инопланетян... Ну понятно, ясно.

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Гость

11:45:00 14-10-2024

Ну, да. Это последняя стадия, чтобы удивить население этой планеты. Я говорил, что так и будет. Кто-то ещё сомневается, что мы сами - программный продукт, и находимся в матрице? Все происходящее - эксперимент. Какая-нибудь супер умная цивилизация, скучающая, или находящаяся в кризисе, моделирует ситуации, подключается к аватарам с ограниченными возможностями (наделенными функциями страдать), и наблюдает, что дальше, если что-то. Может, просто добили до купола (стенки пузыря), под которым живём, и словили отражение

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Гость

13:44:12 14-10-2024

Гость (11:45:00 14-10-2024) Ну, да. Это последняя стадия, чтобы удивить население этой п... Перестань смотреть фантастику))

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Гость

12:11:29 14-10-2024

"Зелёные человечки". Кристофер Бакли. Гениальная книга, очень рекомендую. Там тоже один телеведущий, после анального зондирования, уверовал. И был убедителен.

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Гость

12:55:54 14-10-2024

Гость (12:11:29 14-10-2024) "Зелёные человечки". Кристофер Бакли. Гениальная книга, очен... Какой идиот минусует? Недоучка, считающий, что "Буратино" написал Лев Толстой?

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Мусик

13:10:39 14-10-2024

Гость (12:55:54 14-10-2024) Какой идиот минусует? Недоучка, считающий, что "Буратино" на... да.
и 3 медведя.
так на книжке написано.
не Бакли же.
тоже пожалуй вам минусану - за избыток ума.

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Гость

14:31:19 14-10-2024

Гость (12:55:54 14-10-2024) Какой идиот минусует? Недоучка, считающий, что "Буратино" на... В смысле написал Буратино? Это же вообще лимонад!

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Гость

12:50:43 14-10-2024

Вопрос существования инопланетного разума это как бы из области веры больше, чем науки.

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15:36:07 14-10-2024

Гость (12:50:43 14-10-2024) Вопрос существования инопланетного разума это как бы из обла... Точнее веры в науку..

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Гость

06:39:15 15-10-2024

Для барнаульцев не нужны такие сообщения. Они их пугаются. Вот про Бузову, Камеди клаб - самое то! И про Шамана.

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