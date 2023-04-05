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В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

Подробности происшествия выясняются

05 апреля 2023, 23:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на погрануправление ФСБ.

По их информации, пилот задержан. Подробности происшествия выясняются. 

Спецслужба начала разбирательство в отношении нарушителя государственной границы. 

Комментарии 2

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Рустам

02:32:57 06-04-2023

Это перебежчик. Без вариантов.

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Гость

07:25:15 06-04-2023

Хорошая новость

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