В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

Подробности происшествия выясняются

05 апреля 2023, 23:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на погрануправление ФСБ.

По их информации, пилот задержан. Подробности происшествия выясняются.

Спецслужба начала разбирательство в отношении нарушителя государственной границы.