В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, пилот задержан
Подробности происшествия выясняются
05 апреля 2023, 23:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на погрануправление ФСБ.
По их информации, пилот задержан. Подробности происшествия выясняются.
Спецслужба начала разбирательство в отношении нарушителя государственной границы.
02:32:57 06-04-2023
Это перебежчик. Без вариантов.
07:25:15 06-04-2023
Хорошая новость