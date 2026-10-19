В бывшем парке имени Ленина в Барнауле завершается третий этап благоустройства. Фото

Работы, которые были запланированы на 2026 год, практически завершены, однако благоустройство территории продолжат

19 октября 2026, 07:00, ИА Амител

Бывший парк им. Ленина, октябрь 2026 года / Фото: amic.ru

В Барнауле подходит к концу очередной этап благоустройства бывшего парка имени Ленина, который находится между улицами Антона Петрова, Энтузиастов и Ленинградской. Рабочие уже выполнили почти все задачи на этот год — осталось лишь подключить систему водоснабжения для полива растений.

На территории обустроили пешеходные дорожки, уложили резиновое покрытие на спортивных площадках, установили фонари и оборудовали парковочный карман со стороны Ленинградской. Также специалисты убрали аварийные деревья и высадили новые.

В 2027 году благоустройство будет продолжено: в парке планируют установить новые игровые и спортивные элементы, а также расширить сеть прогулочных дорожек.

Напомним, парк начали преображать весной 2024 года. За это время здесь появились скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, газоны и цветники. Всего было высажено более 2,6 тысячи деревьев. На первый крупный этап благоустройства из федерального, краевого и городского бюджетов выделили почти 210 млн рублей. Полностью обновить территорию планируют к 2030 году.