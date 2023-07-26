В центре Барнаула 205 домов остались без горячей воды из-за аварии. Список адресов
Предполагаемое время завершения ремонтных работ неизвестно
26 июля 2023, 15:23, ИА Амител
В Барнауле 205 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосети на двух участках при запуске системы, сообщает СГК в своем Telegram-канале.
"Произошло повреждение теплосети в районе улицы Пионеров, 24, и проспекта Калинина, 3", – рассказали в компании.
На улице Пионеров аварийно-ремонтная бригада уже ведет земляные работы. Также выдвинулась бригада к месту повреждения на проспекте Калинина, где расположено большое количество сторонних инженерных коммуникаций и газопровод, что осложняет ремонтные работы.
"Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть горячее водоснабжение в кратчайшие сроки", - добавили в СГК.
15:25:19 26-07-2023
знаем мы их сроки ..... что с Горно Алтайской когда будет вода горячая ?
15:44:42 26-07-2023
Евгения (15:25:19 26-07-2023) знаем мы их сроки ..... что с Горно Алтайской когда будет во... Говорят, что в яме, разрытой 20 июля, наконец появились рабочие. Короче, пока сидят в яме. Есть мысль, их оттуда не выпускать до пуска горячей воды.
16:25:04 26-07-2023
Гость (15:44:42 26-07-2023) Говорят, что в яме, разрытой 20 июля, наконец появились рабо... отличная мысль . Подходи к 17-20 нас уже двое ! Соберем соседей
15:30:04 26-07-2023
Доорался потерпевший один . У всех отключили
20:00:22 26-07-2023
Гость (15:30:04 26-07-2023) Доорался потерпевший один . У всех отключили... зато мне дали!
15:54:21 26-07-2023
Я живу на Чкалова в районе БЮИ. Горячая вода была ещё с утра. А теперь отключили. Опубликованные адреса совсем в другой части города (жилплощадка, врз,новый рынок), однако воды нет и у нас. Аварийки УК и городская вообще не в курсе. Никто ничего не знает и не обещает. Бардак полный.
17:08:31 26-07-2023
Отключили 12го, ничего не делали до 20го, потом зашевелились. Две недели? Нет, ОНИ НЕ СЛЫШАЛИ! Привыкли, что раньше по графику 21 день, но реально вырубали на месяц. Сейчас Губернатор уехал, Франк неизвестно где, главы районов затаились… Кот из дома, мыши в пляс!
17:31:28 26-07-2023
А,кто-то надеялся на горячую воду 26?Наивные…