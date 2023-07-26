НОВОСТИПроисшествия

В центре Барнаула 205 домов остались без горячей воды из-за аварии. Список адресов

Предполагаемое время завершения ремонтных работ неизвестно

26 июля 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле 205 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосети на двух участках при запуске системы, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

"Произошло повреждение теплосети в районе улицы Пионеров, 24, и проспекта Калинина, 3", – рассказали в компании.

На улице Пионеров аварийно-ремонтная бригада уже ведет земляные работы. Также выдвинулась бригада к месту повреждения на проспекте Калинина, где расположено большое количество сторонних инженерных коммуникаций и газопровод, что осложняет ремонтные работы.

"Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть горячее водоснабжение в кратчайшие сроки", - добавили в СГК.

Барнаул Отключения горячей воды коммунальная авария

Комментарии 8

Avatar Picture
Евгения

15:25:19 26-07-2023

знаем мы их сроки ..... что с Горно Алтайской когда будет вода горячая ?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:42 26-07-2023

Евгения (15:25:19 26-07-2023) знаем мы их сроки ..... что с Горно Алтайской когда будет во... Говорят, что в яме, разрытой 20 июля, наконец появились рабочие. Короче, пока сидят в яме. Есть мысль, их оттуда не выпускать до пуска горячей воды.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:04 26-07-2023

Гость (15:44:42 26-07-2023) Говорят, что в яме, разрытой 20 июля, наконец появились рабо... отличная мысль . Подходи к 17-20 нас уже двое ! Соберем соседей

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:04 26-07-2023

Доорался потерпевший один . У всех отключили

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:22 26-07-2023

Гость (15:30:04 26-07-2023) Доорался потерпевший один . У всех отключили... зато мне дали!

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:54:21 26-07-2023

Я живу на Чкалова в районе БЮИ. Горячая вода была ещё с утра. А теперь отключили. Опубликованные адреса совсем в другой части города (жилплощадка, врз,новый рынок), однако воды нет и у нас. Аварийки УК и городская вообще не в курсе. Никто ничего не знает и не обещает. Бардак полный.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:31 26-07-2023

Отключили 12го, ничего не делали до 20го, потом зашевелились. Две недели? Нет, ОНИ НЕ СЛЫШАЛИ! Привыкли, что раньше по графику 21 день, но реально вырубали на месяц. Сейчас Губернатор уехал, Франк неизвестно где, главы районов затаились… Кот из дома, мыши в пляс!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:28 26-07-2023

А,кто-то надеялся на горячую воду 26?Наивные…

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров