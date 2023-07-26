В центре Барнаула 205 домов остались без горячей воды из-за аварии. Список адресов

Предполагаемое время завершения ремонтных работ неизвестно

26 июля 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 205 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосети на двух участках при запуске системы, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

"Произошло повреждение теплосети в районе улицы Пионеров, 24, и проспекта Калинина, 3", – рассказали в компании.

На улице Пионеров аварийно-ремонтная бригада уже ведет земляные работы. Также выдвинулась бригада к месту повреждения на проспекте Калинина, где расположено большое количество сторонних инженерных коммуникаций и газопровод, что осложняет ремонтные работы.