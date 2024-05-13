В центре Барнаула на всю ночь отключат холодную воду

Отключения также ожидаются 14 мая

13 мая 2024, 19:00, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле в ночь с 13 на 14 мая отключат холодную воду из-за проведения планового ремонта, сообщили в городском "Росводоканале".

Неудобство продлится с 23:00 до 06:00 и затронет улицы Фурманова (дома № 1-25) и Кулундинскую (дома № 32-38 и 29-37). А в границах проспектов Красноармейского, Строителей, Социалистического и улицы Мерзликина в трубах понизят давление.

Помимо этого, холодной воды не будет 14 мая с 09:00 до 20:00 в микрорайоне Благодатное. Адреса отключений:

ул. Благовещенская, 31, 33, 43;

ул. Тополинская, 20-44, 19-43;

ул. Пятигорская, 26-44, 23-43;

ул. Завьяловская, 16-38, 39а-43;

ул. Солонешенская, 40, 43;

ул. Ключевская, 8-88, 9-85;

ул. Архитектурная, 28-40, 23-33.

С 14 мая в Барнауле начнут планово отключать горячую воду. Рассказали, где "сезон тазиков" начнется в первую очередь.