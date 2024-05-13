В центре Барнаула на всю ночь отключат холодную воду
Отключения также ожидаются 14 мая
13 мая 2024, 19:00, ИА Амител
Отключение воды / Фото: unsplash.com
В Барнауле в ночь с 13 на 14 мая отключат холодную воду из-за проведения планового ремонта, сообщили в городском "Росводоканале".
Неудобство продлится с 23:00 до 06:00 и затронет улицы Фурманова (дома № 1-25) и Кулундинскую (дома № 32-38 и 29-37). А в границах проспектов Красноармейского, Строителей, Социалистического и улицы Мерзликина в трубах понизят давление.
Помимо этого, холодной воды не будет 14 мая с 09:00 до 20:00 в микрорайоне Благодатное. Адреса отключений:
- ул. Благовещенская, 31, 33, 43;
- ул. Тополинская, 20-44, 19-43;
- ул. Пятигорская, 26-44, 23-43;
- ул. Завьяловская, 16-38, 39а-43;
- ул. Солонешенская, 40, 43;
- ул. Ключевская, 8-88, 9-85;
- ул. Архитектурная, 28-40, 23-33.
С 14 мая в Барнауле начнут планово отключать горячую воду. Рассказали, где "сезон тазиков" начнется в первую очередь.
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