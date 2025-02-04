В центре Барнаула отключили воду из-за аварии. Список адресов

Аварийная бригада устраняет повреждение по адресу пр. Красноармейский, 51а, сообщает в своем Telegram-канале "Росводоканал Барнаул".

"Повреждение произошло на водопроводе диаметром 300 мм, который на баланс водоканала не передан. Однако учитывая его социальную значимость, специалисты предприятия приступили к работам, чтобы как можно оперативнее восстановить подачу ресурса", – говорится в сообщении.