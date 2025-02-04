В центре Барнаула отключили воду из-за аварии. Список адресов
Повреждение произошло на водопроводе, который на баланс водоканала не передан
04 февраля 2025, 12:00, ИА Амител
Аварийная бригада устраняет повреждение по адресу пр. Красноармейский, 51а, сообщает в своем Telegram-канале "Росводоканал Барнаул".
"Повреждение произошло на водопроводе диаметром 300 мм, который на баланс водоканала не передан. Однако учитывая его социальную значимость, специалисты предприятия приступили к работам, чтобы как можно оперативнее восстановить подачу ресурса", – говорится в сообщении.
На время ремонта холодное водоснабжение отсутствует в трех административных зданиях по адресу пр. Красноармейский, 73, 73а, 75.
Также понижено давление в границах улиц: Красноармейский – Партизанская – Ленина – Песчаная.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам 500-101, 202-200.
12:38:09 04-02-2025
Однако учитывая его социальную значимость,"
Не увидел в этих домах социально значимых организаций. (не школы,не детсады,не больницы...)
12:45:28 04-02-2025
фота класс.
держит газовый ключ голыми руками на морозце с выражением литца - "что шо за *****?"
13:03:13 04-02-2025
Супер! Водоснабжение в домах есть, на баланс вода не поставлена) Хорошо живем!
12:26:31 05-02-2025
Гость (13:03:13 04-02-2025) Супер! Водоснабжение в домах есть, на баланс вода не поставл... Это очень удобно и выгодно. Таких районов много.
14:30:53 04-02-2025
Musik и что в этом смущает? не работаю в водоканале, работаю в частной организацие занимающейся тем же, поверь не всегда в мороз мерзнут руки от железа! к тому же где тут мороз?
18:46:43 04-02-2025
Гость (14:30:53 04-02-2025) Musik и что в этом смущает? не работаю в водоканале, работа... И фигура сварщика вас тоже совсем-совсем не смущает???
Постанова же конкретная.