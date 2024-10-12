В центре Грозного прогремел взрыв на заправке, пострадали до пяти человек

Причиной инцидента, по сообщениям СМИ, могла стать детонация бензовоза или или цистерны с топливом

12 октября 2024, 20:13, ИА Амител

Взрыв / Фото: Telegram-канал "ЧП Кавказ"

Взрыв прогремел на автозаправочной станции в Грозном. Об этом сообщает МЧС в Telegram-канале.

"В Грозном сотрудники МЧС России тушат пожар на автозаправочной станции. На проспекте Мохаммеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением", – говорится в публикации.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах, пострадали до пяти человек, в том числе ребенок. По словам собеседника, причиной пожара мог стать взрыв бензовоза или цистерны с топливом.