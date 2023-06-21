В центре Парижа взорвался дом — есть пострадавшие

Инцидент случился на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас

21 июня 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В одном из зданий пятого округа Парижа произошел взрыв газа, который вызвал пожар. Об этом сообщает BFMTV.

Как рассказал заместитель мэра французской столицы Эдуард Сивель, взрыв прогремел на площади Альфонса Лаверана в районе Валь-де-Грас. Он предупредил, что здание все еще горит и призвал граждан держаться подальше от места происшествия. Это позволит пожарным беспроблемно заняться своей работой.

По последней информации, которую озвучили на французском телевидении, в результате происшествия пострадали по меньшей мере четыре человека – они находятся в критическом состоянии. Предположительно, под завалами могут быть еще люди.