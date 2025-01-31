В центре, у Оби, в Научном городке. "Жилищная инициатива" строит четыре ЖК в Барнауле

Рассказываем, что это будут за дома и для кого их возводят

31 января 2025, 08:45, ИА Амител erid: 2W5zFJ4nKH2

ЖК "Тургенев" в Барнауле / Фото: ООО "СЗ Строительная инициатива"

Группа компаний "Жилищная инициатива" завершила 2024 год ярким событием на рынке недвижимости – презентацией амбициозного проекта премиальных апарт-отелей Rizalta ("Ризалта") в городе-курорте Белокуриха. 2025 год девелопер начал с освоения четырех строительных площадок в Барнауле. Рассказываем, над какими проектами будет работать застройщик.

ЖК "Тургенев" – тишина и удобство

В Октябрьском районе, на ул. Чеглецова, 25а, компания ведет строительство ЖК "Тургенев" – двух кирпичных девятиэтажных зданий. В продаже сейчас первый корпус (два подъезда). Комплекс расположен в спокойном месте, но при этом всего в 500 метрах от проспекта Ленина и улицы Северо-Западной, что обеспечивает отличную транспортную доступность. В шаговой доступности бассейн "Аврора", спортивный стрелковый центр, тренажерный зал, парк развлечений "Солнечный ветер", недалеко парк "Юбилейный" с велодорожками, зонами отдыха и почти ручными белками. А еще район отличается развитой образовательной инфраструктурой – детские сады, школы, колледжи. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, застройщик – ООО "СЗ Жилищная инициатива".

ЖК "Тургенев" в Барнауле / Фото: ООО "СЗ Строительная инициатива"

ЖК "Научный" – комфорт в уникальной экосистеме

Новый жилой комплекс появится в Научном городке. Это будет уютный трехподъездный дом, который станет отличным вариантом для тех, кто хочет обновить жилье, оставаясь в привычном районе. Экологически благоприятная местность, удобная транспортная доступность – жители смогут легко добираться до центра города на работу или учебу. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, застройщик – ООО "СЗ Строительная инициатива".

ЖК "Научный" в Барнауле / Фото: ООО "СЗ Строительная инициатива"

ЖК "Родные берега" – продолжение истории

ЖК "Родные берега", расположенный на ул. Промышленной, 10, – это продолжение успешного проекта, первый дом которого (33 тыс. кв. м) сдали летом 2024 года. Комплекс возводят в историческом центре Барнаула, на месте, где много лет назад зарождался город. Проект стал частью масштабной реновации района набережной Оби – будущей современной жилой территории с развитой инфраструктурой, школами, детскими садами, торговыми центрами и музеями. Кроме того, здесь открываются прекрасные виды на Обь – одну из крупнейших рек России. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, застройщик – ООО "СЗ Родные берега".

ЖК "Родные берега" в Барнауле / Фото: ООО "СЗ Строительная инициатива"

ЖК "Чернышевский" – уют и автономность в центре

Еще один проект – ЖК "Чернышевский" по ул. Чернышевского, 39. Это кирпичный дом переменной этажности (до десяти этажей), который идеально подойдет для тех, кто хочет спокойствия, оставаясь в центре города. Комплекс предлагает широкий выбор планировок, включая квартиры с нестандартными решениями на верхних этажах и личными террасами. Высота потолков три метра создаст ощущение пространства и свободы.

В доме предусмотрены кладовые в подземном этаже, куда можно спуститься на лифте, всего в доме два скоростных лифта. Дополнительный уровень комфорта обеспечит помещение для консьержа. Еще одно важное преимущество – собственная газовая котельная, гарантирующая автономное отопление и горячее водоснабжение. В условиях рынка качественные кирпичные дома – большая редкость. Да еще и всего в один подъезд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, застройщик – ООО "СЗ Строительная инициатива".

ЖК "Чернышевский" в Барнауле / Фото: ООО "СЗ Строительная инициатива"

Что делать? Брать!

"ЖК "Чернышевский". "Что делать? Брать!" – этот девиз, вдохновленный классикой литературы, как нельзя лучше отражает суть подхода ГК "Жилищная инициатива". Компания строит не просто квадратные метры, а комфортную среду для жизни, предлагая решения, в которых хочется жить.

ООО "СЗ Строительная инициатива"

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