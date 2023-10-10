В Центробанке дали прогноз о пике инфляции

Вероятно, для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% уже принятых решений будет мало

10 октября 2023, 22:08, ИА Амител

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Максимальная точка годовой инфляции будет пройдена весной-летом 2024 года. Об этом заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Как сообщает "Лента.ру", он отметил, что регулятор повысил прогноз инфляции на 2023 год до 6-7%.

"Мы полагаем, что проинфляционные риски сейчас превалируют", – подчеркнул Заботкин во время выступления в Государственной Думе.Зампред подчеркнул, что необходимость в дальнейшем ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе и повышения ключевой ставки, Центробанк будет оценивать, учитывая новые данные по инфляции в России.

Вероятно, для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% уже принятых решений будет мало, из-за чего в течение 2024 года потребуются дополнительные меры, отметил Заботкин.