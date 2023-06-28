В Центробанке допустили скорое повышение ключевой ставки

Ставка сохраняется на уровне 7,5% с сентября прошлого года. Однако теперь эксперты видят, что баланс рисков сместился в проинфляционную сторону

28 июня 2023, 12:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На ближайшем заседании совета директоров Центробанка могут повысить ключевую ставку. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Он напомнил, что ставка сохраняется на уровне 7,5% с сентября прошлого года. Однако теперь эксперты видят, что баланс рисков сместился в проинфляционную сторону.

Сейчас отмечается расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны государственного сектора. Также ускоряется и кредитование – в последние несколько месяцев займы стали давать чаще.

Напомним, что в июне регулятор оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 7,5%.