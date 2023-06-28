В Центробанке допустили скорое повышение ключевой ставки
Ставка сохраняется на уровне 7,5% с сентября прошлого года. Однако теперь эксперты видят, что баланс рисков сместился в проинфляционную сторону
28 июня 2023, 12:23, ИА Амител
На ближайшем заседании совета директоров Центробанка могут повысить ключевую ставку. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Он напомнил, что ставка сохраняется на уровне 7,5% с сентября прошлого года. Однако теперь эксперты видят, что баланс рисков сместился в проинфляционную сторону.
Сейчас отмечается расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны государственного сектора. Также ускоряется и кредитование – в последние несколько месяцев займы стали давать чаще.
Напомним, что в июне регулятор оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 7,5%.
12:34:43 28-06-2023
Все для народа.
14:34:21 28-06-2023
Гость (12:34:43 28-06-2023) Все для народа.... Для американско-европейского) Вот как М.Хазин объясняет Инфляция высокая из-за импорта, большинство товаров народного потребления импортная, т.е. продавец покупает на выручку валюту и вывозит её за пределы страны, внутри остаётся больше необеспеченных рублей. Тут либо нужно сокращать мультипликатор, либо развивать внутреннее производство. МВФ естественно против второго варианта. Поэтому ЦБ повышает ставки. Из-за этого невыгодно строить импортозамещающие предприятия. Импорт растёт, снова растёт инфляция.
13:05:09 28-06-2023
А как гордились , что с 20% снизили, и вот опять мыльный пузырь надувают.