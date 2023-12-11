В Челябинске инструктор скалодрома ответит в суде за перелом позвоночника у ребенка

По версии следователей, женщина допустила несовершеннолетнего до выполнения спортивного упражнения, не проверив правильность надетого снаряжения и организацию страховки

11 декабря 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Челябинске дело инструктора легкоатлетического манежа ЮУрГУ передали в Центральный районный суд – он ответит за перелом позвоночника, который получил шестилетний ребенок во время занятий на скалодроме. Об этом сообщает "Федпресс".

Инцидент произошел 19 сентября. По версии следователей, инструктор допустила несовершеннолетнего до выполнения спортивного упражнения, не проверив правильность надетого снаряжения и организацию страховки. В результате мальчик упал с трехметровой высоты – он получил компрессионный перелом позвонков.

Следователи считают, что инструктор оказала услуги, которые не отвечают правилам безопасности. Они повлекли тяжкий вред здоровью.