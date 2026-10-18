В Челябинской области из-за страха радиации продают квартиры за 300 тысяч рублей

Люди боятся онкологии и отказываются от наследства — при этом подтверждённых данных о текущей опасности не приводится

18 октября 2026, 19:48, ИА Амител

Квартира, новостройка, продажа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Челябинской области на фоне страхов, связанных с последствиями Кыштымской радиационной аварии, резко подешевело жилье — квартиры в затронутых территориях выставляют на продажу за несколько сотен тысяч рублей.

Как сообщает Life, несмотря на официальные данные о нормальном радиационном фоне, жители не хотят оставаться в этих населенных пунктах.

Наиболее ярко тенденция прослеживается в поселке Береговом, численность населения которого не достигает полутора тысяч человек. Известно, что на продажу выставлено не менее 19 квартир.

Например, двухкомнатную квартиру площадью 43 кв. м с устаревшим ремонтом предлагают за 300 тысяч рублей, трехкомнатную — от 400 тысяч. Другие варианты стоят в диапазоне от 450 до 800 тысяч рублей.

Низкая стоимость жилья обусловлена опасениями людей за свое здоровье. Отдельные наследники не готовы переезжать в недвижимость, доставшуюся от умерших родственников: в некоторых семьях случаи онкологических заболеваний напрямую связывают с радиационным прошлым местности.

При этом подтвержденных данных, доказывающих такую связь, нет. В ряде объявлений дополнительно указывают, что дома были построены еще до аварии 1957 года.

Поселок Береговой находится вблизи озера Порохового. Согласно инвестиционному паспорту Каслинского района за 2023 год, часть его территории оказалась в зоне влияния Восточно‑Уральского радиоактивного следа.