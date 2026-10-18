В Челябинской области из-за страха радиации продают квартиры за 300 тысяч рублей
Люди боятся онкологии и отказываются от наследства — при этом подтверждённых данных о текущей опасности не приводится
18 октября 2026, 19:48, ИА Амител
В Челябинской области на фоне страхов, связанных с последствиями Кыштымской радиационной аварии, резко подешевело жилье — квартиры в затронутых территориях выставляют на продажу за несколько сотен тысяч рублей.
Как сообщает Life, несмотря на официальные данные о нормальном радиационном фоне, жители не хотят оставаться в этих населенных пунктах.
Наиболее ярко тенденция прослеживается в поселке Береговом, численность населения которого не достигает полутора тысяч человек. Известно, что на продажу выставлено не менее 19 квартир.
Например, двухкомнатную квартиру площадью 43 кв. м с устаревшим ремонтом предлагают за 300 тысяч рублей, трехкомнатную — от 400 тысяч. Другие варианты стоят в диапазоне от 450 до 800 тысяч рублей.
Низкая стоимость жилья обусловлена опасениями людей за свое здоровье. Отдельные наследники не готовы переезжать в недвижимость, доставшуюся от умерших родственников: в некоторых семьях случаи онкологических заболеваний напрямую связывают с радиационным прошлым местности.
При этом подтвержденных данных, доказывающих такую связь, нет. В ряде объявлений дополнительно указывают, что дома были построены еще до аварии 1957 года.
Поселок Береговой находится вблизи озера Порохового. Согласно инвестиционному паспорту Каслинского района за 2023 год, часть его территории оказалась в зоне влияния Восточно‑Уральского радиоактивного следа.
08:44:24 19-10-2026
А до сегодняшнего момента они об этом не знали? Коммуняки скрывали правду?
09:54:32 19-10-2026
Акакий (08:44:24 19-10-2026) Коммуняки скрывали правду? именно, и не только по этому случаю
10:13:03 19-10-2026
Акакий (08:44:24 19-10-2026) А до сегодняшнего момента они об этом не знали? Коммуняки ск...
Ну как бы да, коммуняки скрывали. Авария произошла в 1957 году, но официально сообщили об этом в СССР только в 1989.
09:29:28 19-10-2026
Вся территория Алтайского края, в том числе и Барнаул неоднократно подвергалась воздействию от испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Отсюда и большое количество онкологических больных. Есть карты с направлениями выбросов. Большинство просто не представляют масштаб заражения. Конечно, это все оседает, но радиационный фон все равно повышенный. И ничего, квартиры только в цене растут.
12:07:32 19-10-2026
ыть (09:29:28 19-10-2026) Вся территория Алтайского края, в том числе и Барнаул неодно... Почему столько минусов? Алт. край в свое время был испытательным полигоном. в=Взрывы на Семипалатинском согласовывали с направлением ветра... Изучали влияние радиации на человека. И не зря людям выплачивали компенсации и построили детскую краевую. Вторая такая есть только в Питере. Читайте. а редакции надо меньше ставить от себя минусов.
15:11:19 19-10-2026
К сожалению АК в первой тройке регионов по онкологии