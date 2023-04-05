Суд Манхэттена предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу уголовное обвинение из 34 пунктов, касающихся фальсификации деловых документов.

Это нарушение статьи 175 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк.

По версии следствия, ложные записи были нужны, чтобы скрыть взятки трём лицам, которые могли "подпортить репутацию" миллиардера во время президентской кампании в 2016 году. Об этом пишут "Известия".

Речь идёт о порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал.

Кроме того, по версии прокуратуры, некая компания дала взятку швейцару Trump Tower, который якобы утверждал, что Трамп – отец внебрачного ребёнка.