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В чём обвиняют Трампа и почему его арестовали, а потом отпустили?

Дональда Трампа арестовали в США, но затем отпустили. Он уехал из суда молча

05 апреля 2023, 13:11, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Накануне, 4 апреля, бывший президент США Дональд Трамп предстал перед судом. Политика арестовали до предъявления обвинений, его хотят привлечь к уголовной ответственности.

В чём обвиняют Трампа и как он это прокомментировал – в материале amic.ru.

1

В чём обвиняют Дональда Трампа?

Суд Манхэттена предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу уголовное обвинение из 34 пунктов, касающихся фальсификации деловых документов.

Это нарушение статьи 175 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк.

По версии следствия, ложные записи были нужны, чтобы скрыть взятки трём лицам, которые могли "подпортить репутацию" миллиардера во время президентской кампании в 2016 году. Об этом пишут "Известия".

Речь идёт о порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал.

Кроме того, по версии прокуратуры, некая компания дала взятку швейцару Trump Tower, который якобы утверждал, что Трамп – отец внебрачного ребёнка.

"Это сыграло на руку президентской кампании <...> и увеличило отрыв от главного соперника на праймериз – губернатора Флориды Рона Десантиса", – ссылается издание на мнение экспертов.

2

Когда арестовали Трампа и сколько лет ему грозит?

The Washington Post объяснил, что по каждому пункту статьи Дональду Трампу грозит до четырёх лет лишения свободы. При этом статья не предусматривает обязательного тюремного заключения.

Экс-президента Соединённых Штатов арестовали 4 апреля. Он находился в зале суда менее часа: зашёл туда в 14:28 и покинул его в 15:25 по местному времени.

3

Будет ли ещё одно заседание суда?

Да. Следующее заседание суда по делу Трампа планируют на 4 декабря. А рассмотрение по существу могут начать только в январе 2024 года.
4

Как Трамп прокомментировал свой арест?

Перед заседанием и после него Трамп не сделал ни одного громкого заявления. Политик совсем не общался с прессой.

Бывший директор по связям с общественностью Алисса Фара Гриффин в беседе с CNN назвала это примечательным. Вероятно, сам Дональд Трамп увидел, что дело заходит дальше, чем он ожидал.

А вот в соцсетях Трамп всё-таки высказался.

"Направляюсь в Нижний Манхэттен в здание суда. Это кажется таким сюрреалистичным – вау, они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке", – написал он.

5

А Трамп признал вину?

Нет. Дональд Трамп не признал вину, ссылается РБК на CBS.

"Затем судья устанавливает залог. Скорее всего, Трампа выпустили под подписку о невыезде, но, вероятно, ему придётся заплатить залог и сдать паспорт. Затем судья проконсультировался с прокурором и стороной защиты, чтобы установить график явки в суд на следующие несколько месяцев", – считает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

США скандалы

Комментарии 2

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Гость

13:22:38 05-04-2023

Речь идёт о порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал --- власти обиделись на Трампа, что он бабами интересовался, есть ведь симпатичные мужики

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Гость

13:43:25 05-04-2023

Да нужны были ему эти ваши бабы. За то что нужен козел отпущения. Вот и притянули рыжего.

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