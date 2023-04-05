В чём обвиняют Трампа и почему его арестовали, а потом отпустили?
Дональда Трампа арестовали в США, но затем отпустили. Он уехал из суда молча
05 апреля 2023, 13:11, Анастасия Бичакова
Накануне, 4 апреля, бывший президент США Дональд Трамп предстал перед судом. Политика арестовали до предъявления обвинений, его хотят привлечь к уголовной ответственности.
В чём обвиняют Трампа и как он это прокомментировал – в материале amic.ru.
В чём обвиняют Дональда Трампа?
Суд Манхэттена предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу уголовное обвинение из 34 пунктов, касающихся фальсификации деловых документов.
Это нарушение статьи 175 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк.
По версии следствия, ложные записи были нужны, чтобы скрыть взятки трём лицам, которые могли "подпортить репутацию" миллиардера во время президентской кампании в 2016 году. Об этом пишут "Известия".
Речь идёт о порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал.
Кроме того, по версии прокуратуры, некая компания дала взятку швейцару Trump Tower, который якобы утверждал, что Трамп – отец внебрачного ребёнка.
"Это сыграло на руку президентской кампании <...> и увеличило отрыв от главного соперника на праймериз – губернатора Флориды Рона Десантиса", – ссылается издание на мнение экспертов.
Когда арестовали Трампа и сколько лет ему грозит?
The Washington Post объяснил, что по каждому пункту статьи Дональду Трампу грозит до четырёх лет лишения свободы. При этом статья не предусматривает обязательного тюремного заключения.
Экс-президента Соединённых Штатов арестовали 4 апреля. Он находился в зале суда менее часа: зашёл туда в 14:28 и покинул его в 15:25 по местному времени.
Будет ли ещё одно заседание суда?
Как Трамп прокомментировал свой арест?
Перед заседанием и после него Трамп не сделал ни одного громкого заявления. Политик совсем не общался с прессой.
Бывший директор по связям с общественностью Алисса Фара Гриффин в беседе с CNN назвала это примечательным. Вероятно, сам Дональд Трамп увидел, что дело заходит дальше, чем он ожидал.
А вот в соцсетях Трамп всё-таки высказался.
"Направляюсь в Нижний Манхэттен в здание суда. Это кажется таким сюрреалистичным – вау, они собираются арестовать меня. Не верится, что это происходит в Америке", – написал он.
А Трамп признал вину?
Нет. Дональд Трамп не признал вину, ссылается РБК на CBS.
"Затем судья устанавливает залог. Скорее всего, Трампа выпустили под подписку о невыезде, но, вероятно, ему придётся заплатить залог и сдать паспорт. Затем судья проконсультировался с прокурором и стороной защиты, чтобы установить график явки в суд на следующие несколько месяцев", – считает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.
13:22:38 05-04-2023
Речь идёт о порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугал --- власти обиделись на Трампа, что он бабами интересовался, есть ведь симпатичные мужики
13:43:25 05-04-2023
Да нужны были ему эти ваши бабы. За то что нужен козел отпущения. Вот и притянули рыжего.