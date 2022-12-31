В чём встречать Новый год 2023. Советы стилиста о наряде в новогоднюю ночь

Вместе со стилистом Марией Куляхтиной разбираемся, в чем встретить грядущий 2023 год и какие варианты подойдут, если вы хотите создать вау-эффект или же прибегнуть к комфорту

31 декабря 2022, 20:41, ИА Амител

Делимся практическими советами от Марии Куляхтиной, ведущей рубрики «Наденьте это немедленно» на Business FM Барнаул.

Что стоит учитывать, подбирая образ на главную ночь уходящего года?

Главное правило создания любого образа — уместность. Выбирайте наряд в зависимости от того, где планируете отмечать праздник.

Если Новый год дома, то рекомендую комфортную одежду в бельевом стиле, например, платья-комбинации, широкие брюки или струящиеся юбки. Как правило, вещи в этом стиле имеют лёгкую ткань с блеском, придающую праздничность образу. Их можно сочетать с объёмным свитером или пиджаком. Добавьте невысокий каблук, а если не хотите стучать по полу, то выбирайте мюли. Да, даже дома можно надеть красивые туфли, именно детали создают праздничную атмосферу! Завершить такой образ предлагаю нарядными серьгами со стразами, литым колье из металла или блестящим чокером.

Подсказка: После новогодней ночи одежду в бельевом стиле можно смело носить в повседневной жизни. Например, сочетая широкие атласные брюки с кедами, пиджаком и футболкой.

Если же празднование проходит вне дома, то в первую очередь ориентируйтесь на комфорт при выборе образа. Одежда не должна отвлекать вас от вечеринки!

Какие элементы сделают праздничный образ актуальным в этом году?

Если вам важно, чтобы образ соответствовал трендам, рекомендую обратить внимание на следующие элементы:

— перья;

— одежда из сетки со стразами для создания пикантного настроения вашего образа;

— блёстки и глиттер в макияже и на волосах, в стиле сериала «Эйфория»;

— сумки в форме сердца, символизирующие любовь и мир;

— лосины в стиле 90-х;

— пайетки;

— главный цвет 2023 года — маджента, то есть пурпурно-розовый;

— главная деталь в обуви, сумках, джинсах — металлик.

На что ещё важно обратить внимание?

После праздников не стесняйтесь все акцентные и слишком нарядные вещи стилизовать на повседневную носку с базовыми вещами, чтобы нейтрализовать эффектность.

И обязательно наряд на новогоднюю ночь выбирайте такой, чтобы он был уместным и не причинял вам беспокойства. А вау-эффекта поможет достичь ваше внутреннее состояние комфорта и непревзойдённости именно в этой одежде.