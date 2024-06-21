В Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Албании произошел блэкаут

Нагрузка на электросети увеличилась из-за высоких температур

21 июня 2024, 23:00, ИА Амител

Ремонт электросетей / Фото: unsplash.com

Массовое отключение электричества произошло на части территорий Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии и также Албании из-за аварии электрораспределительных сетей, произошедшей на фоне высоких температур в регионе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности страны Саша Муйович.

Сейчас для решения проблемы мобилизованы региональные операторы, однако неизвестно, где возникла неисправность.

"Потребление резко возросло из-за высоких температур. Нельзя уверенно сказать, когда ситуация будет нормализована", – заявил министр.

Ранее об отключении также заявлял черногорский оператор электросети CEDIS. Хорватский канал HRT сообщал, что обесточена большая часть Адриатического побережья страны. В Сплите и ряде других городов не работают светофоры, на улицах слышны сирены экстренных служб.