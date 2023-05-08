В четырех районах Барнаула начали ремонт дворов по нацпроекту

В этом году на работу выделили 320 млн рублей, а ещё 20 млн рублей добавили собственники жилых домов

08 мая 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле начали ремонт дворов в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Как сообщает пресс-центр мэрии, в этом году в краевой столице потребуется провести работы в 63 домах.

Вчера, 7 мая, мэр Барнаула Вячеслав Франк посетил двор по улице Взлётной, 51, где уже начались работы. Он отметил, что за шесть лет существования программы в ней приняли участие около 500 дворов.

В этом году на работу выделили 320 млн рублей, а ещё 20 млн рублей добавили собственники жилых домов.

Сейчас работы подрядчиком, компанией "Патай", вернутся в четырёх районах города. Руководитель организации Андрей Багдасарян заявил, что о дворах проводится демонтаж асфальтового покрытия, старого бордюрного камня, где необходимо – планировка и расширение дворовых проездов.