В ЦРУ сообщили о намерении ВСУ удерживать занятую часть Курской области

Замдиректора управления считает, что ВС РФ начнут контрнаступление

28 августа 2024, 20:59, ИА Амител

Солдаты / Источник фото: amic.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены удерживать занятую часть Курской области. Как сообщает Reuters, об этом заявил заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн.

По его словам, украинские войска будут пытаться удерживать часть региона в течение "некоторого периода времени". Заместитель директора управления добавил, что ВС РФ начнут контрнаступление в Курской области. Коэн считает, что оно может быть трудным для российских войск.