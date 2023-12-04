В Дагестане призвали изменить методы воспитания детей после драки девочек
Уполномоченная считает, что нужно перестать заниматься формализмом
04 декабря 2023, 08:17, ИА Амител
В Дагестане необходимо поменять методы воспитания детей после драки двух девочек, которые избили другую несовершеннолетнюю. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в регионе Марина Ежова на своей странице во "ВКонтакте".
Конфликт между тремя девочками произошел в сентябре. После того как пострадавшая оскорбила мать одной из напавших, школьницы избили ее.
"Нам надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом", – написала Ежова.Она отметила, что помочь в воспитании может лишь адресная работа с молодежью и членами их семей. При этом если проступок был осознанным и запланированным, то за ним должно последовать наказание.
Напомним, что нападавших поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить причины драки.
08:36:37 04-12-2023
Так то за дело ссыкушка получила
08:51:10 04-12-2023
Гость (08:36:37 04-12-2023) Так то за дело ссыкушка получила... Вот такие как комментатор выше и привыкли все вопросы решать кулаками. Так еще и рассуждает за дело ли она получила. В жизни и так много жестокости, зачем вы ее на детей распространяете? А девочки на видео вели себя как животные. Я кстати в молодости видел женские драки. Бабы когда дерутся вообще себя не контролируют.
17:06:38 04-12-2023
Гость (08:36:37 04-12-2023) Так то за дело ссыкушка получила... Ты ЗЭК что-ли? Мозгов нет, раз только кулаками умеешь все конфликты разрешать. Не дай бог еще родишь такого же. Не плодись!
09:57:19 04-12-2023
Гость (08:51:10 04-12-2023) Вот такие как комментатор выше и привыкли все вопросы решать кулаками это из за взаимодействия с его отчимом
12:28:37 04-12-2023
Кадыров маленький побил ,так ему героя дали
15:43:23 04-12-2023
нкапв (12:28:37 04-12-2023) Кадыров маленький побил ,так ему героя дали... И орден из ординаторской передали)