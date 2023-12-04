В Дагестане призвали изменить методы воспитания детей после драки девочек

Уполномоченная считает, что нужно перестать заниматься формализмом

04 декабря 2023, 08:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Дагестане необходимо поменять методы воспитания детей после драки двух девочек, которые избили другую несовершеннолетнюю. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в регионе Марина Ежова на своей странице во "ВКонтакте".

Конфликт между тремя девочками произошел в сентябре. После того как пострадавшая оскорбила мать одной из напавших, школьницы избили ее.

"Нам надо срочно пересмотреть подходы к воспитанию молодежи. Прекратить заниматься формализмом", – написала Ежова.Она отметила, что помочь в воспитании может лишь адресная работа с молодежью и членами их семей. При этом если проступок был осознанным и запланированным, то за ним должно последовать наказание.

Напомним, что нападавших поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту произошедшего, чтобы выяснить причины драки.