Работа центра в Сасово полностью остановлена, часть сервисов недоступна

08 октября 2026, 15:09, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В ночь на 8 октября в городе Сасово Рязанской области в результате атаки беспилотников загорелся дата‑центр "Яндекса". Как сообщили РБК в пресс‑службе компании, пожар затронул часть инфраструктуры объекта, однако пострадавших нет — на месте работают профильные службы, ликвидирующие последствия ЧП.

Из‑за инцидента работа дата‑центра полностью приостановлена. В "Яндексе" предупредили пользователей, что часть сервисов компании может быть временно недоступна. На фоне новостей о пожаре котировки акций "Яндекса" к 9:19 мск 8 октября упали более чем на 3,4%. Отмечается, что дата‑центр в Сасово, запущенный в 2014 году, оказался в зоне повышенной угрозы.

По данным РСЧС, в Рязанской области в ночь на 8 октября действовала угроза атаки БПЛА — ее объявили в 9:48, а сняли в 2:06. При этом Минобороны РФ сообщило, что в ту ночь над российскими регионами были уничтожены 399 украинских беспилотников самолетного типа.

Напомним, это не первый серьезный инцидент, затронувший инфраструктуру "Яндекса". так, в марте 2025 года один из дата‑центров компании остался без основного электроснабжения из‑за аварии на электроподстанции. Тогда сбой повлиял на работу Yandex Cloud и ряда других сервисов — в Роскомнадзоре неполадки также связали с нарушением энергообеспечения дата‑центра.