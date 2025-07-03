В День ГАИ алтайские социалисты поздравили инспекторов, вручив им благодарственные письма

А также памятные подарки от партии

03 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Награждение сотрудников ГАИ / Фото: altai.spravedlivo.ru

3 июля, в день профессионального праздника сотрудников ГАИ, поздравить инспекторов приехали депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев и депутат АКЗС, секретарь Бюро Совета РО партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова.

В торжественной атмосфере народный избранник вручил им благодарственные письма и памятные презенты от партии, выразив искреннюю благодарность за непростой и очень важный труд.

Особым подарком стало издание "Сила духа народа-победителя", в котором собрали истории о подвигах участников Великой Отечественной войны. Александр Терентьев отметил, что важно чтить подвиги предков и передавать эти знания новым поколениям. А книга поможет сохранить память о тех, кто внес неоценимый вклад в Победу.

"Пусть служба будет отмечена благодарностью людей, на дороге жизни не встречается препятствий, а рабочие дни будут спокойными. Желаю успехов!" – сказал лидер алтайских социалистов.

Награждение сотрудников ГАИ / Фото: altai.spravedlivo.ru

После церемонии награждения участники встретились за чашкой чая, где обсудили актуальные вопросы безопасности на дорогах и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Евгения Боровикова также выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции.

"Желаю сибирского здоровья и кавказского долголетия. На ваших плечах лежит огромная ответственность за наши жизни. Спасибо за вашу службу!"– подытожила депутат.