В День города в сквере им. Германа Титова пройдет веселый праздник от водоканала

Компания организует семейную фотосессию и игры с аниматорами

30 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Мероприятие от "Росводоканал Барнаул" / Фото предоставлено компанией

В День рождения Барнаула, 31 августа 2024 года, сквер имени Германа Титова преобразится в праздничную площадку, где горожане смогут весело и интересно провести время. Она будет работать с 13:00 до 16:00.

В честь знаменательной даты ресурсоснабжающая компания подготовила для барнаульцев веселый подарок. 31 августа в сквере имени Германа Титова развернется семейная фотозона, где каждый желающий сможет запечатлеть памятные моменты. Для юных жителей города водоканал организует увлекательную эколого-просветительскую программу. Аниматоры в образах любимых героев мультфильмов проведут викторину, конкурсы и подарят детям памятные сувениры.

Сотрудники "Росводоканал Барнаул" круглосуточно трудятся, обеспечивая горожан чистой водой. Более тысячи специалистов предприятия занимаются прокладкой новых сетей, ремонтом оборудования, ответом на запросы абонентов и планированием развития инфраструктуры.